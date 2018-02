Emma Watson dona más de un millón de euros para luchar contra el acoso sexual

La oleada de casos de acoso sexual en Hollywood conocida a partir del escándalo del productor Harvey Weinstein ha propiciado que muchas actrices se vuelquen contra los abusos de la industria del cine. Una de ellas es la actriz británica Emma Watson que ha decidido donar más de un millón de euros para lanzar un fondo destinado a apoyar a las víctimas.

La iniciativa, llamada Justice and Equality Fund (fondo para la justicia y la igualdad), ha sido anunciada este lunes en una carta abierta publicada en 'The Observer' a fin de apoyar el movimiento 'Time's Up'. Kate Winslet, Emma Thompson y Keira Knightley son solo algunas de las 200 actrices que secundan el mensaje publicado.

"En un pasado muy reciente vivíamos en un mundo en el que el acoso sexual era una broma incómoda, una parte difícil e inevitable de ser una chica o una mujer. En 2018, parece que nos despertamos en un mundo preparado para el cambio", asegura la carta, publicada en el periódico 'The Observer'.

En la misiva se anima a generar un movimiento internacional que acabe con los abusos. Además de la donación de la protagonista de la saga de Harry Potter, Keira Knightley y Tom Hiddleston también han hecho donaciones, aunque de menos cuantía.

La acción que se ha hecho pública horas antes de que tuviese lugar, este domingo en el Albert Hall de Londres, la ceremonia de entrega de los premios Bafta de la Academia Británica de Cine, una alfombra roja en la que muchas actrices acudieron vestidas de nagro en apoyo a la causa, como ya sucedió en la gala de entrega de los Globos de Oro celebrados en Los Ángeles.