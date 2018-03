Emma Watson responde al error gramatical de su tatuaje 'Times Up'

Emma Watson ha respondido con ironía a todos aquellos que le han reprochado que el tatuaje temporal que lucía en el antebrazo derecho y con el que quería hacer un guiño al movimiento Time's Up estaba mal escrito. La actriz británica, de 27 años, lució durante la fiesta de la revista 'Vanity Fair' posterior a la ceremonia de los Oscar de este domingo un tatuaje en el que se leía 'Times Up', cuya traducción sería: Se acabó el tiempo. Y no Time's Up. "Puesto de corrector vacante. Se requiere experiencia con apóstrofes", ha escrito en su cuenta de Twitter la actriz, que recientemente ha donado un millón de libras (1,1 millones de euros) a la campaña contra el acoso sexual y la discriminación hacia las mujeres.