Emma Willis, la presentadora que compagina 'La voz UK' y 'Big Brother' en dos cadenas distintas

Eva González será la presentadora de la nueva etapa de 'La voz' en Antena 3, según ha adelantado en exclusiva este portal durante la mañana de este miércoles. Este fichaje supone el punto y final de su etapa en TVE, cadena en la que ha presentado las distintas versiones de 'Masterchef' desde hace seis años, ya que no compaginará las grabaciones del del talent culinario producido por Shine Iberia con las del formato musical.

El caso de la presentadora sevillana es muy común en el panorama de la televisión de nuestro país, pero no en países como Reino Unido. El más claro ejemplo de ello es Emma Willis, precisamente, presentadora de 'The Voice UK', espacio que presenta desde su tercera temporada, estrenada en enero de 2014 en la cadena principal de la BBC.

✨How amazing were all #thevoicekidsuk Finalists tonight??🎤🙌 Huge congrats to our unbelievably talented champion 🎉⭐️Daniel⭐️🎉 @pixielott @iamwill @itsDannyJones 👊Tonight’s #whatyouwearinwillis 💁‍♀️✨Jumpsuit @TemperleyLondon Boots @Topshop Earrings @wolfandbadger pic.twitter.com/zJhTFe3jjF

A pesar de que ya se ha anunciado que las versiones de anónimos y de famosos del reality desaparecerán de la parrilla de Channel 5, hasta este momento, Willis también ha sido la conductora las diferentes versiones de 'Big Brother' y 'Celebrity Big Brothers' desde el año 2013, compaginándolos con su labor al frente del concurso musical desde el año 2013. Cabe destacar que ambos espacios son emitido y están producido por distintas cadenas (ITV1 - Channel 5) y productoras (ITV Studios - Initial Endemol).

Batten down the hatches and get ready, for the Eye of the Storm is a’coming!! @bbuk returns tomorrow night on @channel5_tv at 9pm...🌪👀😱 pic.twitter.com/zEzEa1fnxz