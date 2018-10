La entrañable anécdota de Damion cuando cantaba por las calles de Madrid

Damion ha conseguido convertirse en uno de los concursantes de 'OT 2018', pero el camino hasta llegar a la Academia no ha sido fácil. El joven, uno de los nominados de la semana, daba rienda suelta a su pasión por la música por las calles de Madrid antes de presentarse al casting que le cambiaría la vida. Una etapa que le reportó grandes experiencias y anécdotas, siendo una de ellas muy especial para él.

"Una vez, estaba una chica asiática cantando en coreano y todo el mundo pasaba de ella porque estaba cantando a capella y no se le escuchaba. Me dio por leer el cartel y ponía que estaba haciendo un viaje por Europa. Le habían robado el pasaporte y todo lo que llevaba la noche anterior, y estaba cantando para ganar dinero", comenzó relatando Damion mientras Sabela escuchaba la historia.

Al encontrarse con esta situación, Damion decidió tenderle la mano y enchufó su amplificador para cantar junto a ella y conseguir así el dinero: "En una hora conseguimos casi 300 euros, toda la calle se paró y empezó a tirarnos billetes. Estaba flipando, la gente confiaba en el mensaje... La chica empezó a llorar y me dio las gracias". Aunque la joven insistió en dividir las ganancias, el cantante decidió que se las llevara todas ella.

No obstante, Damion continuó cantando en la calle y su fugaz compañera regresó horas más tarde para recompensarle con un poco de comida y dinero que le había sobrado. "Me dio las gracias y no la volví a ver, pero me sigue por Instagram y me han llegado mensajes de agradecimiento de gente de Corea", aseguró el concursante.