La entrevista machista a Drew Barrymore que indigna y divide a las redes: 'Es esto real?'

"A pesar de haber tenido relaciones inestables toda su vida, a pesar de tener varios matrimonios sin éxito y a pesar de la ocupada vida de estrella que ha dominado su vida durante muchísimos años, la bella actriz americana de Hollywood Drew Barrymore ha decidido tomarse una vacaciones ilimitadas en su vida para interpretar el papel más crucial de su vida, el de ser madre".

Así comenzaba la entrevista a la actriz recogida por la revista de la aerolínea EgyptAir. La desveló el analista político Adam Baron, que automáticamente se preguntaba si esto podía ser real.

This interview with Drew Barrymore in the Egypt Air in flight magazine is, umm, surreal. pic.twitter.com/fN3lNHXbL0 — Adam Baron (@adammbaron) 2 de octubre de 2018

Un cuestionamiento que rápidamente se hizo viral por lo surrealista de la historia. Pero había mucho más. En el texto, se reflejaban frases literales de la protagonista.

"Ha tenido casi 17 parejas entre relaciones, compromisos y bodas. Los psicólogos piensan que su comportamiento es lógico por la carencia de un modelo masculino después del divorcio de sus padres cuando tenía nueve años", asegura la revista en su definición de la protagonista.

Pero las respuestas que supuestamente dio Barrymore también han sido cuestionadas. "Me siento abrumada cuando alguien dice que he recuperado mi imagen y he logrado perder ese peso extra. Me deprimí al engordar tras dar a luz", dice.

Automáticamente se cuestionó a la aerolínea. Es real esta entrevista con expresiones machistas o es un fake?

Egypt Air rápidamente salió al paso, y explicó que la revista es seria y la entrevista fue realizada por Aida Tekla, presidenta de la Asociación de Prensa Extranjera en Hollywood, miembro del jurado de los Globos de Oro.

Dear sir, this a professional magazine interview conducted by Dr. Aida Tekla Former president of the HFPA (Hollywood Foreign Press Association) and one of the voting members of the Golden Globes. — EGYPTAIR (@EGYPTAIR) 3 de octubre de 2018

La propia autora tuvo que intervenir. "Esto no niega el hecho de que la entrevista con Drew Barrimore tuvo lugar en Nueva York está lejos de ser un fake. He entrevistado a Drew en numerosas ocasiones y la he visto crecer".