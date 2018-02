El equipo de 'Salvados' resta importancia al incidente con el rey Juan Carlos

El estilo valiente y atrevido de Jordi Évole no para de regalarnos grandes momentos televisivos. Si hace una semana el aguerrido periodista ponía patas arriba el sector cárnico mostrando imágenes de cerdos moribundos, en esta próxima entrega de ‘Salvados’ (domingo, 21.30 horas) podrá verse (o más bien oírse) cómo el rey emérito Juan Carlos I le cuelga de repente el teléfono tras sacar a la palestra su polémica cacería en Botsuana. El equipo del programa se ha tomado con deportividad este gesto agrio y desconsiderado del anterior monarca y ha optado por resaltar el mérito de haber podido tener a don Juan Carlos por primera vez en el veterano espacio de La Sexta.

Evole contó el viernes en ‘Al rojo vivo’ lo que ocurrió en la grabación del ‘Salvados’ dedicado a los periodistas José María García y José Ramón de la Morena. Pero lo que se desconoce es la trastienda de esa conversación abortada por el enojo ‘real’. Fuentes próximas al programa han revelado a este diario algunos detalles del incidente, que pilló a todos por sorpresa. Para empezar, el éxito de tener al rey emérito en ‘Salvados’ se debe al "magnífico trabajo de la redacción", aunque también pesó "la especial relación" que tienen García y don Juan Carlos. "De hecho, el Rey intervenía a veces en su programa", explican.

Por eso consiguieron que el padre de Felipe I se prestara a darle una sorpresa a su entrañable José María, aunque al final la sorpresa se la llevó Evole: "La conversación con el Rey no es todo lo tranquila que esperábamos, pero Jordi habló antes de muchas cosas con García: de cómo ve el periodismo, de su cercanía con el poder, de sus relaciones con los presidentes de Gobierno, de si había estado en Moncloa y en Zarzuela…" A partir de ahí comenzaron a hablar del anterior monarca hasta que García confesó su "desacuerdo" con algunas de las cosas que había hecho en los últimos años. Fue entonces cuando Évole le preguntó si hubiera publicado la noticia de la cacería de Botsuana si la hubiera tenido. El sí del periodista fue rotundo.

Enfado real

Al entrar la llamada a don Juan Carlos y ‘chivarle’ Évole lo que habían hablado unos minutos antes, el Rey mostró su disgusto y acabó colgando el teléfono. “La reacción de García fue normal y si se molestó con Jordi no lo demostró allí", advierten. Entrevistador y entrevistado comentaron el incidente "de forma desenfadada" y continuaron hablando sobre las relaciones de Juan Carlos I con la prensa. En cuanto a Évole, este reacciona con "sorpresa" cuando el Rey corta abruptamente la comunicación, pero sigue entrevistando como si nada a García: "Luego nos comentó que le había colgado, sin más".

Pese a este desagradable encontronazo, el equipo está muy satisfecho de haber conseguido hablar con don Juan Carlos. "Nosotros nunca habíamos podido entrevistar al Rey ni a su hijo Felipe. Hasta que no lo vimos no nos acabábamos de creer que lo íbamos a tener. Lo importante es que se quería dar esa sorpresa y salió, al margen del desenlace de la historia", puntualizan. También están muy orgullosos de haber conseguido juntar a García y De la Morena, "que tuvieron un enfrentamiento muy duro en los años 90, se dijeron de todo en antena y nunca habían dialogado en público". La empresa no ha sido fácil: “No es que se resistieran, pero ha habido que insistir”.

El programa cuenta con la participación de periodistas, políticos y deportistas que hablan sobre los dos monstruos radiofónicos: Cristina Pardo, Fernando Onega, Alfredo Pérez Rubalcaba, José Mercé y Perico Delgado (enfrentamiento con Garcia). También intervienen Cristina Gallo (García) y Paco González (De la Morena), que fueron estrechos colaboradores de los entrevistados. En la recta final del programa, De la Morena se incorpora a la mesa con García para confesar si les valió la pena o no tan descarnado enfrentamiento en las ondas.