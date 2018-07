El equipo de 'Sálvame', conmocionado por la recaída de Terelu

Terelu Campos ha comunicado esta mañana que vuelve a padecer cáncer de mama. Un duro revés para la colaboradora de 'Sálvame', que esta tarde ha comenzado su emisión con el resto de tertulianos visiblemente afectados por la recaída de su compañera. "No es una buena tarde para la familia de 'Sálvame'", ha comenzado diciendo Kiko Hernández, que hoy ha ocupado el puesto de presentador.

"Todos los compañeros estamos conmocionados, preocupados y muy tristes. Queremos que sepa que todo el equipo está con ella y que la apoyamos en su lucha", ha añadido Hernández dirigiéndose a cámara mientras le acompañaban, en pie, Mila Ximénez, Rafa Mora, Chelo García Cortés, Gema López, Gustavo González, Lydia Lozano y Belén Ro.

Mila, que mantiene una fuerte amistad con Terelu, no ha podido evitar derrumbarse durante una de sus intervenciones. La periodista está atravesando una de sus peores semanas, después de conocer que estuvo a punto de ser engañada por la 'estafadora de famosos', a quien consideraba su amiga. Ahora, a esto se le suma la enfermedad de su compañera, con la que ha tenido sus más y sus menos en el programa.

"Creo que la vida es muy injusta y que pega zarpazos que no se entienden. Esto no es nada, de esto va a salir, pero es verdad que tenía planes para este verano", ha señalado muy tocada. Además, ha desvelado cómo se enteró María Teresa Campos del tumor de su hija: "Terelu no sabía cómo darle la noticia. Fue a casa con el médico y al abrir la puerta, Teresa empezó a temblar".

Belén Ro: "Está controlado y localizado"

María Patiño, que ha participado a través de una conexión desde Madrid, también le ha dedicado unas palabras a su compañera: "Me he emocionado. Solo admiro a las personas que se crecen ante los problemas importantes, y Terelu tiene esa capacidad. Me siento identificada. En el día a día a lo mejor nos afectan cosas absurdas, y cuando nos enfrentamos a situaciones importantes, no sé de dónde sacamos la fortaleza".

Belén Ro, por su parte, ha asegurado que Terelu ha pasado unos días de mucha incertidumbre porque no conocía el alcance de la enfermedad. Recalca, eso sí, que ahora está más tranquila: "Está localizado y controlado, pero ha pasado una semana muy mala hasta que le han dado los resultados".