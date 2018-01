Eric Clapton lamenta su pasado "fascista" y revela que se está quedando sordo

Eric Clapton se siente “asqueado” de su pasado “fascista” y lamenta haber echado por la borda muchos años de su vida, a causa de las drogas y el alcohol. El guitarrista inglés, de 72 años, ha presentado en Londres un nuevo documental ('Eric Clapton: life in 12 bars'), que recorre su carrera musical y los avatares de una existencia plagada de tragedias.

En el estreno en Londres y en diálogo con el público presente en la sala, el músico lamentó haber apoyado al grupo de extrema derecha británico National Front, durante un concierto en Birmingham en 1976, en el que gritó desde el escenario eslóganes contra los extranjeros y la gente de color.

“Estaba avergonzado de lo que era, un tipo medio racista, lo que no tiene sentido. La mitad de mis amigos eran negros, estuve saliendo con una mujer negra y son un forofo de la música negra”, declaró Clapton, que ha contado entre sus amigos con genios afroamericanos de la música como Jimi Hendrix y BB King.

El guitarrista achaca su comportamiento destructivo a la adicción a las drogas y al alcohol en aquella época. “Saboteé todo en lo que estaba involucrado”, lamenta quien se mantiene abstemio desde hace tres décadas. “Durante 20 años fui un caso perdido”.

SORDERA Y TINNITUS

Clapton ha revelado que se está quedando sordo y padece tinnitus, una dolencia muy molesta, que provoca zumbidos y silbidos constantes dentro de la cabeza. También sufre una neuropatía periférica que le produce algo parecido a “descargas eléctricas” en las piernas.

A pesar de todo sigue en actuando y tiene previsto dar un concierto en Hyde Park, el próximo mes de julio, aunque está preocupado de no poder dar la talla cuando suba al escenario. “Me estoy quedando sordo, tengo tinnitus y mis manos apenas funcionan. Espero que aun así la gente venga a verme, aunque quizás solo lo hagan por curiosidad. En cualquier caso, para mí es increíble seguir aquí”, declaró en una entrevista a la BBC con motivo del estreno.

IMPULSO IRREPRIMIBLE

El documental, dirigido por la estadounidense Lili Fini Zanuck, va narrando la sucesión de éxitos y tragedias que han marcado la vida del excepcional guitarrista, cantante y compositor. Clapton descubrió siendo un adolescente que Rose, la mujer que le había criado no era su madre, como le habían hecho creer, sino su abuela. Su madre, Patricia, le había abandonado marchándose a Canadá, algo que le marcó para siempre.

Ese rechazo pesó negativamente en sus tormentosas y abundantes relaciones sentimentales. El rockero se enamoró apasionadamente de Pattie Boyd, la mujer de su amigo George Harrison. "Sabía que no era lo correcto. George era mi mejor amigo", confiesa Clapton. "Pero sentía un impulso irreprimible hacia ella. Era la mujer más increíble con la que me he encontrado. Aunque estaban casados, la quería para mí, aunque sabía que no estaba libre”.

El guitarrista terminó casándose con la modelo en 1979. La pareja se separaría nueve años más tarde, un fracaso en el que jugó un gran papel el alcoholismo, la drogadicción y la depresión en la que había caído el músico.

TRÁGICO ACCIDENTE

Cuando años más tarde estaba en proceso de recuperación, liberándose de esas adicciones, su hijo Connor, de 4 años de edad, murió en un trágico accidente. El pequeño se cayó del piso 54 de un rascacielos en Nueva York. A él está dedicada la canción ‘Tears in Heaven' ('Lágrimas en el cielo'), que compuso su padre. Clapton parece al fin haber encontrado la paz consigo mismo. Actualmente vive en el sur de Londres junto a su esposa, Melia McEnergy, con la que se casó en el 2001 y las tres hijas del matrimonio.