Errejón recomienda ver una conversación de los alumnos de 'OT 2018' sobre actitudes machistas

Si OT 2017 llegó a toda clase de públicos y se convirtió en un referente de la diversidad y el respeto, esta nueva hornada de alumnos de la Academia parece que no se va a quedar atrás. Una conversación que los chicos mantuvieron en un momento de descanso ha sido rescatada por Íñigo Errejón, que ha aplaudido sus palabras.

El diputado de Podemos Madrid compartía en su perfil de Twitter un vídeo del talent de La 1 en el que los chicos y chicas hablan sobre el machismo y el acoso que sufren las mujeres. "Así explican las nuevas participantes de OT 2018 actitudes machistas que han sufrido durante el verano. Recomiendo verlo completo, son solo 2 minutos. Ojalá un futuro dónde no sucedan cosas así", explica el político en sus redes.

En el vídeo, Natalia comienza comentado que le costó mucho empezar a hacer topless en la playa: el primer día que lo hago, me metí en el mar yo sola y estuve sin salir media hora sin poder salir porque me agobié muchísimo por unos tíos que tenía ahí al lado. Comenzaron a pasar por mi lado y a decir bien de mierdas y yo llorando en el mar y no podía salir, recordó la joven.

Sin embargo, no fue la única con una experiencia desagradable similar, tal y como desveló Alba Reche: Con nuestros colegas podemos hacer topless sin problemas. Pero cuando me levanté vi a unos chavales haciendo una foto con el móvil. Me levanté y empecé a gritarles () se giró toda la puta playa, explicó la joven.

El último en unirse fue Dave: Íbamos pasando por un mercado muy estrecho que había e iba mi hermana delante con un vestido corto. Y un chaval de un puesto, tendría 15-16 años, acompañó el culo de mi hermana con su mano sin tocarla. El joven explicó que le pegó un guantazo en la mano al joven que intentaba acosar a su hermana.

Tal conversación hizo reflexionar a los jóvenes: "Ya quisiera un hermano como tú", admitió Natalia, mientras que Miki sentenció: "Yo quisiera que los hombres dejáramos de hacer esto".