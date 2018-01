El escritor Juan Gómez-Jurado insinúa que 'La peste' es un plagio

El autor de 'La leyenda del ladrón' (Planeta, 2012), Juan Gómez-Jurado, colgó el viernes un tuit en su cuenta que ha lanzado la sospecha de plagio sobre la serie 'La peste', que Movistar+ estrenaba a bombo y platillo ese mismo día.

"¿Alguien que haya leído 'La leyenda del ladrón' está viendo 'La Peste'? ¿Se “parecen” mucho, mucho, o soy solo yo?", decía en el tuit, respondiendo al de Laura: "¿No os recuerda 'La peste' al libro de Juan Gómez-Jurado? Aunque nada es mejor que un libro, por supuesto"

La respuesta de sus fans no se ha hecho esperar, apoyándole y aportando datos que alimentaban sus sospechas. "Juan Gómez-Jurado ¿te han hecho una serie adaptada de tu libro y no nos has dicho nada? Ya te vale!!!", le decía Emilio López. "La peste, niños ladrones, el robabolsas que sueña con las Indias, la denuncia a traición, el acaparador de trigo, el refugio del ladrón en un agujero de la muralla... Demasiadas coincidencias solo en el primer capítulo", le decía cabaislois.

"En el segundo capítulo, se chantajea a un político homosexual que cede para evitar la hoguera, justo lo mismo que se hace con el tallador de la Casa de la Moneda en 'La leyenda del ladrón'. Aparece un burdel como el descrito como 'El Compás', se habla de un gigante negro...", añadía.

"Gracias tío", le respondía Gómez-Jurado. "Si ves más cosas dímelo. Yo estoy muy triste ahora", añadía el autor, que confesaba estar en estado de 'shock' a las personas que le apoyaban en sus sospechas.

Javier López Nieto le aportaba más datos:"Según el director, son más de 3 años preparándola...o eso dijo en 'Late Motiv'. Espero que tus sospechas sean positivas, es decir, en plan homenaje a tu libro o inspirado en él y no negativas...vaya, plagio estilo AnaRosa". También la periodista Carme Chaparro respondía a su tuit: "Yo no. Pero leo el libro esta semana y te digo. Me parecería muy, muy grave".

"Supongo que a estas horas ya se habrán puesto en contacto con Juan Gómez-Jurado para darle algún tipo de explicación o se están haciendo los suecos, señores?", decía. "Ay pues a mí me llama mucho la atención 'La peste' ahora ya .... No me la pierdo aunque nada superará la imagen que tengo en mi cabeza sobre la leyenda del ladrón y menos sin la supervisión del gran @JuanGomezJurado", apunta Mariló.

Hoy, el autor de 'La leyenda del ladrón' insistía con ironía con dos nuevo tuits:

"Afortunadamente hay 150.000 ejemplares en tapa dura por las casas de toda España", se animaba.

"Me encanta @LaPesteSerie, sobre todo porque me dicen que la escribí en 2012. Cuatro años de documentación, por cierto", dirigiendo a Amazón por si alguien quiere comprar su obra.