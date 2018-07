La espantada de una franquista en 'Ya es mediodía'

'Ya es mediodía' realizó este lunes una conexión en directo con Pilar Gutiérrez, simpatizante del denominado 'Movimiento por España' que durante los últimos días se ha manifestado en contra de la exhumación de los restos de Franco en el Valle de los Caídos. La invitada acusó al programa de divulgar fake news y se indignó por unos comentarios que había realizado Rodolfo Irago.

"Le pido a ese periodista friki, que nos ha insultado, que lo retire. Somos profesionales, personas españolas con los mismos derechos que los demás. Somos defensores de un régimen que nos parece el mejor de España", comenzó diciendo Gutiérrez elevando cada vez más el tono de voz mientras Irago puntualizaba que ese régimen había sido "una dictadura".

"Una dictadura es lo de ahora, que no se pueden ni construir castillos de arena en la playa y que quieren excluir por decreto a la mitad de la población", añadía Gutiérrez antes de acusar una vez más al programa de difundir fake news: "No éramos cuatro gatos, éramos 10.000 como poco". Ante las quejas de la invitada, Sonsoles Ónega salió en defensa de su programa: "Aquí fake news ninguna".

Pilar Gutiérrez acusa a #YaEsMediodía22 de dar “fake news” y abandona la conexión muy alterada: “No somos frikis, somos españoles con derechos” https://t.co/4ZgBso8PMj pic.twitter.com/afQCaQpsMk — Ya es mediodía (@yaesmediodiatv) 16 de julio de 2018

Fue entonces cuando Gutiérrez, visiblemente molesta y enfadada con el espacio de Telecinco, se levantó de su sillón mientras se quitaba el micrófono y el retorno, negándose a seguir participando en el debate. Un comportamiento que dejó atónita a la presentadora: "Se levanta y se va. Ya no me escucha pero que se lo cuenten luego, no me parece bien porque aquí estamos para hablar y para debatir". A pesar de todo, minutos después decidió regresar y hoy ha vuelto a participar en el espacio.