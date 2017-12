A la espera de 'Juego de tronos'

El pasado mes de noviembre, HBO cumplió un año en España, y aunque todos los inicios son difíciles, los responsables de esta plataforma de televisión por internet están más que satisfechos: rondan el millón de abonados. Y en esta cifra más que considerable mucho tiene que ver, claro está, tener como joya de la corona a la mejor serie de lo que va de siglo: ‘Juego de tronos’. Pero como esta macroproducción no volverá hasta el 2019, la HBO ya ha preparado una completa oferta para ‘entretener’ a todos sus clientes hasta que regrese el Reino de Poniente. Así, ya tienen preparado para el primer trimestre del 2018 una veintena de estrenos, entre los que destaca ‘Britannia’, una ambiciosa producción con aires de ‘tronos’, que estrenará el 19 de enero. No tiene dragones, pero sí druidas, además de muchas espadas, sangre, pasiones e intrigas. Y cuervos.

Coproducida con Sky, guión de Jez Butterworth (‘Spectre’) y protagonizada por Kelly Reilly (‘True Detective’), David Morrissey (‘The Walking Dead’), Nikolaj Lie Kaas (‘The Killing’) y Zoë Wanamaker (‘Harry Potter y la Piedra Filosofal’), ‘Britannia’ se sitúa en el año 43 a.C., cuando el ejército romano del general Aulus Plautius (Morrisey) inician la conquista a sangre y fuego de las islas británicas. Pero las tribus y sus druidas se unen para luchar contra el invasor.

Aunque tiene más similitudes con ‘Vikings’ que con ‘Juego de tronos’, ‘Britannia’ llega con la difícil misión de mantener a ese amplio segmento del público que tiene como referente a la obra de George R. R. Martin.

Además de ‘Britannia’, en este primer trimestre del 2018 también destacan en HBO otras series de todos los géneros.

'Countepart' (22 de enero): interesante híbrido de serie de espías y de ciencia ficción protagonizada por J.K. Simmons (‘Whiplash’, ‘Oz’, ‘Ley y orden’…), quien encarna a un gris burócrata de una agencia de espías que descubre un mundo paralelo, una dimensión en la que vive su alter ego que poco tiene ver con él. O quizá sí.

'Mosaic' (23 de enero). Otros dos grandes del cine que vuelven a la -ya no tan- pequeña pantalla: Steven Soderbergh (‘Erin Brockovich’, ‘Behind the Candelabra’, ‘Traffic’…) dirige a Sharon Stone (‘Casino’, ‘The Practice’, ‘Instinto básico’…) en un drama que sorprende desde el principio: su trama se mantiene en el más absoluto secreto. Esta innovadora (y peligrosa) fórmula de promoción solo deja entrever que será una historia con toques de intriga y mucha pasión desenfrenada. Veremos.

'Here and now' (febrero): Serie que solo por los nombres ya atrae: creada por Allan Ball (‘American Beauty’, ‘A seis metros bajo tierra’, ‘True Blood’...) y protagonizada por Holly Hunter (‘El Piano’) y Tim Robbins ('Mystic River', ‘Vidas cruzadas’, The player’…), que encarnan a una pareja nada convencional: tienen una familia con tres hijos adoptados (de Somalia, Vietnam y Colombia) y un hijo biológico.

'Barry'. Un frío asesino a sueldo que sueña con ser actor. Comedia negra que, por su original planteamiento, puede ser una de las sorpresas agradables del nuevo año. Otra de las razones que apuntalan esta posibilidad es el responsable de la producción: escrita, dirigid y protagonizada por Bill Hader, una de las estrellas del mítico ‘Saturday Night Live’ y, por si fuera poco, guionista de la vitriólica ‘South Park’.

'Deception' (enero). En la tele ya hemos visto mentalistas (‘El mentalista’) y escritores (‘Castle’) que ayudan a la policía a resolver casos. y ahora será un mago el que se ponga al lado de la ley. No es la idea más original, pero visto el éxito de las dos anteriores, no hay duda de que tiene su público. En esta versión, el más famoso ilusionista del mundo (Jack Cutmore-Scott) sufre un duro revés cuando su mayor secreto sale a la luz. Intentará descubrir al que ha hundido su carrera aliándose con el FBI, cuerpo encarnado en una atractiva agente (Ilfenesh Hadera).

Además de estos estrenos, HBO también anuncia para el 2018 nuevas temporadas de series ya conocidas, entre las que destacan:

'Divorce' (15 de enero). Sarah Jessica Parker ('Sexo en Nueva York') protagoniza y produce esta comedia con toques amargos que ahora se centra en la nueva y no tan cómoda vida que se le plantea tras el divorcio.

'Crashing' (15 de enero). Otra serie de autor. El cómico Pete Holmes es el autor y protagonista de una comedia sobre las peripecias de un cómico que no sabe exactamente qué quiere hacer con su vida. Una interesante visión del clásico ‘stand up comedy’ (monologuista) en Nueva York.

'High Maintenance' (20 de enero). Otra pequeña joya para gustos muy selectos. Ben Snclair encarna a un ‘fumeta’ y camello de baja estofa que se dedica a repartir marihuana en bicicleta por las calles de Nueva York. Sus pequeñas peripecias son la sal de esta producción.