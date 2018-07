La estadounidense The CW prepara una nueva serie con Batwoman

Batwoman llega a The CW con la intención de quedarse. Aunque ya se había anunciado la aparición del personaje en el ya tradicional crossover anual de superhéroes encabezado por 'Arrow', que tendrá lugar el próximo mes de diciembre, medios estadounidenses avanzan ahora que la network ya está desarrollando una nueva ficción protagonizada por la justiciera de DC Comics.

La nueva producción de la cadena seguirá la historia de Kate Kane, la primera superheroína lesbiana que protagoniza una serie de televisión. En 2006, el personaje fue reintroducido en los cómics de DC como representación de la comunidad LGTB y ahora dará el salto a la pequeña pantalla.

Armada con su pasión por la justicia social, Kane se adentrará en las calles de Gotham preparada y entrenada para eliminar la criminalidad de una ciudad en decadencia. En su camino para convertirse en una heroína, se enfrentará a sus demonios antes de convertirse en un símbolo de esperanza para los ciudadanos.

De esta forma, The CW ampliará el denominado Arrowverso del que forman parte 'Arrow', 'The Flash', 'Legends of tomorrow' y 'Supergirl', esta última de CBS. La llegada de Batwoman a la parrilla de la cadena está prevista para el próximo año, y a cargo de ella estarán Caroline Dries, productora ejecutiva de 'The Vampire Diaries', y Greg Berlanti, el diseñador del Arrowverso.