Estampida en la Semana de la Moda de Nueva York

Algo se mueve bajo los rascacielos de Manhattan. Su semana de la moda pierde brillo y fuelle. La pérdida de diseñadores como Alexander Wang, Victoria Beckham, Proenza Schoulder, o Delpozo ha hecho saltar algunas alarmas. Y aunque el calendario se abre a nuevos y prometedores nombres hay quien reclama cambios.

Esta cita, que se remonta a mediados del siglo XX, ha visto de todo. Y aunque se han buscado todo tipo de innovadores formatos para dar a conocer las colecciones, hace años que muchas voces críticas aseguran que la fórmula está desfasada. Y más con los nuevos modelos de distribución como el 'see now, buy now' y la posibilidad de ver los desfiles en 'streaming' y al efecto altavoz de las redes sociales. Muchos diseñadores prefieren ahora gastarse el dinero en plataformas y eventos que llegen mejor al público al que pretender vestir, como festivales de música o 'fashion films'. Este año la presencia española se reduce a Custo Barcelona, que desfila este sábado. Desigual también causa baja.

También la diseñadora de Marchesa, Georgina Chapman, exesposa de Harvey Weinstein, canceló su desfile en la Semana de la Moda de Nueva York y lo presentará de forma digital. En su caso está "demasiado asustada" tras la ola de denuncias por acoso y agresión sexual que ha salpicado al productor de Hollywood desde el pasado mes de octubre. Un escándalo que, por cierto, también acabó con su matrimonio.

900 millones de dólares

Según 'The Fashion Law', los 180.000 empleos directos e indirectos y los 900 millones de dólares que genera este evento podrían verse perjudicados, lo que podría provocar la pérdida del título de capital de la moda del que Nueva York ha presumido durante años. Tampoco muchos periodistas de moda europeos están dispuestos a trasladarse a Manhattan para adular la cosecha creativa neoyorquina. París y Milán están en forma y desplazarse a Nueva York es cada vez más complicado.

Alexander Wang, que ahora abastecerá sus tiendas de producto de forma más continuada, no ha sido ni el primero en abandonar Manhattan. Victoria Beckham ha decidido regresar a Londres para celebrar el décimo aniversario de su marca. Y también el catalán Josep Font, actual director creativo de Delpozo, se traslada a la capital inglesa siguiendo una estrategia de internacionalización, iniciada en el 2013 por el grupo Perfumes y Diseño, actuales propietarios de la marca. Además, firmas como Rodarte, Proenza Schoulder, Altuzarra y Palomo Spain no han podido resistirse al prestigio que aporta presentarse en París.