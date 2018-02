El estreno de Ana Botín en Twitter

Algunos la han saludado, como el cofundador de Twitter, Jack Dursey. Otros le han afeado la compra del Banco Popular por un euro. Y hasta hay quien le ha preguntado directamente si tiene inversiones en bitcoins. Ana Patricia Botín, la presidenta de Banco Santander, lanzaba este miércoles por la tarde sus primeros mensajes en Twitter a través de la cuenta @anabotin. Un gesto para unos valiente porque muestra que la ejecutiva quiere estar más cerca de sus clientes y accionistas y opinar sobre algunos temas que le interesan.

"Este es mi primer tuit. He decidido usar Twitter para aprender de otros y para compartir mis opiniones". Ese era su primer mensaje de una cuenta, que fue creada en hace en julio del 2014 pero que estaba en silencio. En media hora tenía 600 seguidores.Y en 24 horas, más de 10.000.

Té y yoga

Botín explicaba en su estreno que además de finanzas y del Santander, tuiteará sobre otros intereses personales, como la educación, el emprendimiento y el futuro del trabajo. También hablará de la tecnología digital, el deporte, el yoga e incluso del té.

En el momento de lanzar sus tuits, Ana Botín seguía únicamente a siete cuentas. Entre ellas, la de Christine Lagarde, presidenta del FMI, y la de Banco Santander. El resto son fundaciones, como la Escuela de Música Reina Sofía, la Fundación CYD; y Teach for All. Botín se define en la cuenta como "entusiasta de la gente, presidenta de Santander, madre y esposa". Además dice que le interesa la educación y el planeta. Y que practica yoga, "aunque no tan a menudo como me gustaría".

Besides Santander and banking, I have other interests that I might tweet about: education, entrepreneurship and jobs, the transformational power of digital technology, inclusive growth, sports, Yoga and even tea.