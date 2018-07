Los estrenos más destacados de Netflix en agosto

A diferencia de la televisión tradicional, Netflix tampoco baja la guardia en verano y tiene preparados un buen puñado de estrenos de series y películas para el mes de agosto. El catálogo de la plataforma se amplía a partir del próximo miércoles con interesantes propuestas entre las que destaca '(Des)encanto' (día 17), una nueva comedia de animación para adultos creada por Matt Groening, la mente detrás de 'Los Simpson' y 'Futurama'.

La que también estará disponible este mes para los suscriptores de Netflix es 'La casa de las flores' (día 10), ficción mexicana que ha estado en el centro de la polémica por darle un papel de mujer transgénero a Paco León. Por otro lado, la plataforma se ha reservado para el mes de agosto la británica 'The innocents' (día 24), serie que narra la historia de dos jóvenes cuyo amor será puesto a prueba.

Apenas tres meses después de que Antena 3 emitiera su final, la primera temporada de 'Fariña' estará disponible desde el día 3 para todos aquellos usuarios que se perdieron la serie basada en el libro homónimo sobre el narcotráfico gallego. Para cerrar el mes, Netflix tiene preparada la segunda temporada de 'Ozark' (día 31), una de las grandes sorpresas del verano pasado que cuenta con Jason Bateman en su reparto.

Como cada mes, Netflix también lanzará varias películas originales entre las que se encuentran 'Hija de su padre' (día 3), 'To all the boys I've loved before' (día 17) y 'El paquete' (día 10). Destacan también en el catálogo otras novedades como la aclamadas 'Animales nocturnos' (día 5), 'Ant-man' (día 24) o '¡Canta!' (día 26). 'I am a killer' (día 3) y 'Zion' (día 10) serán algunos de los estrenos en el apartado de documentales.

ESTRENOS DESTACADOS:

'(Des)encanto' - Temporada 1 - 17 de agosto

Dreamland es el mundo medieval en el que se ambienta '(Des)encanto', la nueva serie de Matt Groening. A lo largo de sus diez primeros episodios, los espectadores seguirán las aventuras de Bean, una joven princesa a la que le gusta beber, Elfo, su enérgico compañero y Luci, su demonio personal. Este trío se encontrará por el camino con ogros, arpías, trolls, duendecillos, diabillos, morsas y muchos "humanos tontos".

'Fariña' - Temporada 1 - 3 de agosto

Una de las series que más ha dado de qué hablar en lo que llevamos de año es 'Fariña', ficción original de Atresmedia. La trama se desarrolla en la Galicia de los años 80, cuando la reconversión de la pesca ha dejado a una parte de la flota gallega en tierra y cientos de armadores endeudados. La falta de ingresos y los pagos cotidianos estrangula las economías familiares de los pueblos de pescadores de la costa gallega, el caldo de cultivo perfecto para que se produzca la gran transformación: los antiguos traficantes de tabaco dan el salto a algo más grande, más lucrativo, pero mucho más peligroso... Las drogas.

'La casa de las flores' - Temporada 1 - 10 de agosto

Con una gran polémica a sus espaldas, los trece episodios de 'La casa de las flores' llegan a Netflix el 10 de agosto. Su trama se desenvuelve en una floristería familiar supuestamente idílica y exitosa llena de secretos. Tras revelarse la muerte de su amante, el padre de la familia decide reunir a todos sus hijos bajo el mismo techo para que convivan junto a él y su actual esposa que desconocían de su existencia. La serie explora la necesidad de proteger y perdonar a los seres queridos, sin importar lo incómodo que pueda llegar a ser.

'Ozark' - Temporada 2 - 31 de agosto

En los nuevos episodios de 'Ozark', el sindicato del crimen envía a la abogada Helen Pierce para sacudir las cosas en el pueblo en el que los Byrd finalmente se han asentado. Marty y Wendy tienen cada vez más problemas para equilibrar sus intereses familiares ante los peligros que presentan sus vínculos con los Snells, el cártel y su representante, Rith Langmore, cuyo padre ha sido liberado de prisión.

'The Innocents' - Temporada 1 - 24 de agosto

Harry y June son los protagonistas de 'The innocents', nueva serie británica de Netflix con una primera temporada de ocho episodios. Los dos jóvenes huirán de sus represivas vidas familiares para poder estar juntos, pero en su huida serán arrojados a un viaje de autodescubrimiento que descarrilará su sueño inocente. Su amor se pone a prueba a medida que empiezan a surgir secretos ocultos por sus respectivos padres y el regalo extraordinario que poseen desata poderosas fuerzas que pretenderán separarlos para siempre.

OTROS ESTRENOS DE SERIES:

'El patito feo que surcó los cielos' - Temporada 1 - 1 de agosto

'I am a killer' - Temporada 1 - 1 de agosto

'Black money love' - Temporada 1 - 1 de agosto

'Becoming Champions' - Temporada 1 - 1 de agosto

'En marcha' - Temporada 1 - 3 de agosto

'Flavours of youth' - 4 de agosto

'The Joel McHale Show with Joel McHale' - Segunda parte- 5 de agosto

'Ray Donovan' - Temporada 5 - 7 de agosto

'Historias de Chesapeake' - Temporada 3 - 7 de agosto

'Million Pound Menu' - 10 de agosto

'Insatiable' - Temporada 1 - 10 de agosto

'72 animales peligrosos: Asia' - Nueva temporada - 10 de agosto

'All about the Washingtons' - Temporada 1 - 10 de agosto

'Million pound menu' - Temporada 1 - 10 de agosto

'Ultraviolet' - Temporada 1 - 17 de agosto

'Magic for humans' - Temporada 1 - 17 de agosto

'Stay here' - Temporada 1 - 17 de agosto

'Marlon' - Temporada 2 - 22 de agosto

'Deadwind' - Temporada 1 - 23 de agosto

'Gul' - Temporada 1 - 24 de agosto

'Undercover Law' - Temporada 1 - 31 de agosto

'Paradise Police' - Temporada 1 - 31 de agosto

'Ultimate Beastmaster: Survival of the fittest' - 31 de agosto

'Ultimate Beastmaster México: Survival of the Fittest' - 31 de agosto