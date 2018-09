Los estrenos de series que llegan a Netflix en octubre

Netflix ha elegido octubre para lanzar algunas de sus producciones más esperadas. La plataforma estrenará el próximo viernes 5 de octubre 'Élite', su nueva serie original española, la segunda por detrás de 'Las chicas del cable'. Con un elenco de prometedores actores en el que destacan nombres como Itzan Escamilla, María Pedraza, Miguel Herrán o Jaime Lorente, cuenta con todos los ingredientes para convertirse en un auténtico éxito.

Muchas expectativas hay también con 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina', una nueva reimaginación del personaje que protagonizó 'Sabrina, cosas de brujas' en la década de los 90. En esta ocasión, la serie que aterriza en Netflix el 26 de octubre explorará los orígenes del personaje desde una pespectiva más oscura y fiel a los cómics originales. Kiernan Shipka será en esta ocasión la actriz encargada de dar vida a la bruja.

Por otro lado, la plataforma se adentra en el género del terror con 'La maldición de Hill House', una recreación de la novela del mismo nombre escrita por Shirley Jackson que estará disponible a partir del día 12. Una semana después (día 19), 'Daredevil' regresa con una tercera temporada en la que Matt Murdock se reencontrará con uno de sus viejos enemigos. Ese mismo día llegará también la segunda parte del true crime 'Making a murderer'.

En el apartado de películas, destaca el estreno de dos producciones originales: 'El apóstol', disponible a partir del día 12, y '10 de julio', a partir del 22. También estarán incluidas en el catálogo otras cintas como 'La Bella y la Bestia' (día 17), 'Passengers' (día 26), 'Cincuenta sombras más oscuras' (día 7) y 'Manchester frente al mar' (día 7).

'ÉLITE'- PRIMERA TEMPORADA- 5 DE OCTUBRE



Uno de los estrenos más esperados es el de 'Élite', la segunda serie española original de Netflix. Su trama se desarrolla en Las Encinas, el colegio más exclusivo del país. Es el lugar donde estudian los hijos de la élite y donde acaban de ser admitidos tres jóvenes de clase baja, procedentes de un colegio público en ruinas cuyos alumnos han sido repartidos entre varios institutos.

Su llegada provocará un cataclismo, ya que el choque entre los que lo tienen todo y los que no tienen nada que perder crea una tormenta perfecta que acabará en un asesinato que desencadenará varias preguntas: ¿Quién está detrás de ese crimen? ¿Alguno de los alumnos que no pertenecían a ese mundo? ¿Se esconde algo más turbio detrás?

'LAS ESCALOFRIANTES AVENTURAS DE SABRINA'- PRIMERA TEMPORADA- 26 DE OCTUBRE



Unos días antes de 'Halloween' llega a Netflix una de sus grandes apuestas: 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina'. Protagonizada por Kiernan Shipka, imagina el origen y las aventuras de la serie original 'Sabrina: Cosas de Brujas' como una historia oscura sobre el paso a la madurez que combina terror, ocultismo y, por supuesto, brujería.

Con un tono similar al de 'La Semilla del Diablo' y 'El Exorcista', esta adaptación presenta una Sabrina que lucha por reconciliarse con su doble naturaleza (mitad bruja, mitad mortal), mientras combate fuerzas del mal que la amenazan a ella, a su familia y al mundo que habitan los humanos.

'LA MALDICIÓN DE HILL HOUSE'- PRIMERA TEMPORADA- 12 DE OCTUBRE



Netflix apuesta por el terror con 'La maldición de Hill House', una recreación moderna de la novela homónima de Shirley Jackson. La serie gira entorno a unos hermanos y cómo crecieron una casa embrujada que luego se convertiría en la más famosa del país. Reunidos de nuevo como adultos tras una tragedia, la familia tendrá que enfrentarse finalmente a los fantasmas del pasado, algunos de los cuales acechan sus mentes mientras otros se esconden en las sombras de Hill House.

'DAREDEVIL'- TEMPORADA 3- 19 DE OCTUBRE



Tras pasar meses desaparecido, Matt Murdock (Charlie Cox) reaparece en la tercera temporada de 'Daredevil' como un hombre destruido, poniendo en duda tanto su futuro como vigilante enmascarado como su futuro como abogado. Pero cuando su archienemigo Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) sale de la cárcel, Matt debe elegir entre esconderse del mundo o abrazar su destino como héroe.

'MAKING A MURDERER: PARTE 2'- 19 OCTUBRE



Tras el éxito y la repercusión de su primera temporada, estrenada en 2015, Netflix estrena en octubre la segunda parte de 'Making a murderer'. Los diez nuevos episodios de este mediático true crime que sigue el caso del asesinato de Teresa Halbach ofrecerán una mirada detallada sobre el proceso posterior a la condena. Además, mostrará la situación emocional que atraviesan todos los involucrados en el caso.

OTROS ESTRENOS DE SERIES:



-'Archer' - Temporada 8 - 1 de octubre

-'Salvation' - Temporada 2 - 1 de octubre

-'Meat eater' - Temporada 7 - 2 de octubre

-'Joe Rogan: strange times' - 2 de octubre

-'Marvel: Agents of S.H.I.E.L.D.' - Temporada 5 - 3 de octubre

-'Las crónicas del miedo' - Temporada 1 - 4 de octubre

-'Big mouth' - Temporada 2 - 10 de octubre

-'Supermonstruos' - Temporada 2 - 5 de octubre

-'Little things' - Temporada 2 - 5 de octubre

-'The good place' - Temporada 3 - 5 de octubre

-'Terrace House, opening new doors' - Parte 4 - 9 de octubre

-'Pacto de sangre' - Temporada 1 - 10 de octubre

-'Better call Saul' - Temporada 3 - 11 de octubre

-'The curious creations of Christine McConnell' - Temporada 1 - 12 de octubre

-'Fightworld' - Temporada 1 - 12 de octubre

-'Dinastía' - Temporada 2 - 13 de octubre

-Modern family' - Temporada 9 - 14 de octubre

-'Jane the virgin- Temporada 4 - 14 de octubre

-'Doctor who' - Temporada 10 - 15 de octubre

-'The seven deadly sins' - 15 de octubre

-'A taiwanese tale of two cities' - 15 de octubre

-'Black Lightning' - Temporada 2 - 16 de octubre

-'Al borde de la realidad' - Temporada 1 - 19 de octubre

-'Hip hop evolution' - Temporada 2 - 19 de octubre

-'Suits' - Temporada 8 - 25 de octubre

-'The walking dead' - Temporada 8 - 24 de octubre

-'Castlevania' - Temporada 2 - 26 de octubre