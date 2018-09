Los estrenos de series que llegan a Netflix en septiembre

Tras una sequía de estrenos potentes en agosto, Netflix inicia el nuevo curso con algunos estrenos y regresos muy esperados. Uno de ellos es el de 'Maniac', miniserie original de la plataforma estadounidense que estará disponible para todos los suscritptores a partir del día 21. Protagonizada por Emma Stone y Jonah Hill, sigue la historia de dos extraños que se someten a un ensayo farmacéutico con consecuencias inesperadas.

Menos habrá que esperar para el regreso de 'Iron Fist', la serie de Marvel protagonizada por Finn Jones que llega con su segunda temporada el día 7. A partir de esa misma fecha también estará disponible la tercera temporada de 'Las chicas del cable' y la segunda de 'Atípico'. Por otro lado, 'American Vandal' mostrará a partir del día 14 un nuevo y escatológico caso parodiando el género del true crime, tras las buenas críticas de su anterior temporada.

'La Catedral del Mar' (día 1), 'Colony' (día 8), la segunda temporada de 'Ingobernable' (día 14), la quinta de 'Bojack Horseman' (día 14) o la tercera de 'The Good Place' son otras de las novedades del servicio en septiembre.

En el apartado de películas, destaca la llegada de originales de Netflix como 'Sierra Burgess es una perdedora' (día 7), 'La nueva generación' (día 7), 'Desmelenada' (día 21) o 'Noche de lobos' (día 28). Las aclamadas 'La la land' (día 10), 'La llegada' (día 15), 'Múltiple' (día 17) y 'Fences' (día 28) también pasarán a estar disponibles, así como los documentales 'I am Bolt' (día 1), 'City of joy' (día 7) o 'Dos Cataluñas' (día 28).

'Iron Fist' - Segunda temporada - 7 de septiembre

Finn Jones volverá a ponerse en la piel de Danny Rand en los nuevos episodios de 'Iron Fist'. La segunda temporada seguirá de cerca al protagonista, que combatirá con sus poderes y su capacidad para convocar el puño de hierro el crimen que corrompe Nueva York. En esta ocasión la serie se centrará en la transformación de Rand, que intentará averiguar quién es realmente. Con Matt Murdock fuera de combate, dará un paso al frente para proteger a su ciudad, pero un siniestro plot twist amenaza su identidad y tendrá que acabar con los villanos para defender a la gente que quiere.

'Las chicas del cable' - Tercera temporada - 7 de septiembre

La primera serie española original de Netflix regresa a la plataforma con su tercera temporada. Tras un grave accidente durante la boda de Lidia (Blanca Suárez), la vida de las chicas del cable dará un nuevo vuelco y tendrán que luchar sin contemplaciones por aquello en lo que más creen. Sin buscarlo, se encontrarán inmersas en situaciones de peligro, de venganzas ocultas, secretos inconfesables y de sentimientos encontrados. Pero cada una de ellas vivirá el inicio de la nueva década con el apoyo incondicional de sus amigas.

'Atípico' - Segunda temporada - 7 de septiembre

La serie protagonizada por Keir Gilchrist regresa a Netflix con diez nuevos episodios. La primera temporada nos presentó a Sam, un joven con trastorno del espectro autista que decide emprender un camino de autodescubrimiento en busca del amor y la independencia, lo que provoca cambios profundos en su familia. Jennifer Jason Leigh y Brigette Lundy-Paine repiten en la serie como Elsa y Casey, la madre y hermana de Sam, respectivamente.

'Maniac' - Miniserie - 21 de septiembre

Uno de los estrenos más esperados de Netflix es el de 'Maniac', miniserie protagonizada por Emma Stone y Jonah Hill. Ambientada en un mundo muy parecido al nuestro, en una época bastante similar a la nuestra, Annie Landsberg y Owen Milgrim son dos extraños unidos en las últimas etapas de un misterioso ensayo farmacéutico, en el que cada uno participa por sus propios motivos.

La promesa de un nuevo y radical tratamiento farmacéutico que puede reparar la mente los atrae a ellos y a otros diez extraños a las instalaciones de Neberdine Pharmaceutical y Biotech para un ensayo con medicamentos de tres días que, según les afirman, no tendrá complicaciones ni efectos secundarios y resolverá todos sus problemas de forma permanente. Sin embargo, las cosas no salen como estaban previstas.

'American Vandal 2' - 14 de septiembre

La segunda temporada de 'American Vandal' llega a la plataforma estadounidense con un nuevo caso ambientado en una escuela católica. Aunque contará con varias novedades en su reparto, quienes sí continúan son los personajes de Peter (Tyler Alvarez) y Sam (Griffi Gluck), que inician una nueva investigación para averiguar quién es el bromista que está llevando a cabo bromas con heces.

Otros estrenos de series:

'La catedral del mar' - Temporada 1 - 1 de septiembre

'Mr. Sunshine' - Temporada 1 - 1 de septiembre

'Monkey twins' - Temporada 1 - 1 de septiembre

'Sisters' - Temporada 1 - 1 de septiembre

'Good witch' - Temporada 4 - 1 de septiembre

'A taiwanese tale of two cities' - Temporada 1 - 2 de septiembre

'El tirador' - Temporada 3 - 7 de septiembre

'Fire and last' - Temporada 1 - 7 de septiembre

'Colony' - Temporada 1 - 7 de septiembre

'Ingobernable' - Temporada 2 -14 de septiembre

'Bojack Horseman' - Temporada 5 - 14 de septiembre

'Norm Macdonald has a show' - Estreno - 14 de septiembre

'Car masters: del desguace a la gloria' - Estreno - 14 de septiembre

'The world most extraordinary homes' - Temporada 2 - 14 de septiembre

'Three wives one husband' - Temporada 1 - 15 de septiembre

'Inside the Freemasons' - Temporada 1 - 15 de septiembre

'Cabins in the wild wit Dick Strawbridge' - Temporada 1 - 15 de septiembre

'Hisone y Masotan: a lomos del dragón' - Temporada 1 - 21 de septiembre

'The good cop' - Temporada 1 - 21 de septiembre

'Norseme' - Temporada 2 - 26 de septiembre

'The blacklist' - Temporada 5 - 27 de septiembre

'The Good Place' - Temporada 3 - 28 de septiembre

'Forest of piano' - Temporada 1 - 28 de septiembre

'Somewhere between' - Temporada 1 - 28 de septiembre

'El marginal' - Temporada 2 - 28 de septiembre

'Jack Whitehall: Travels with my father' - Temporada 2- 28 de septiembre

'RuPaul drag's race' - Temporada 10 - 30 de septiembre

'Doctor Who' - Temporada 10 - 30 de septiembre