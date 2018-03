Eurovisión salta a los cines

La final del Festival de Eurovisión 2018, que se celebrará el próximo 12 de mayo en Lisboa y en el que participrá el dúo formado por Amaia y Alfred como representantes de RTVE, se podrá seguir en salas de cine de toda España. Esto será posible gracias al acuerdo que han alcanzado la corporación estatal y la empresa de exhibición Cinesa para realizar la retransmisión.

Según han indicado fuentes de RTVE a Europa Press, la final, en la que se conocerá al ganador en la 63ª del Festival de Eurovisión, podrá verse en los 44 cines que Cinesa tiene repartidos por toda España.

Amaia, pamplonesa de 18 años, y Alfred, catalán de 20 años, interpretarán la canción 'Tú canción', de Raúl Gómez y Sylvia Santoro, una balada acústica a piano que narra una primera vez. Raúl Gómez, sevillano de 24 años, fue ganador del 'talent show' 'El número 1' en el 2013 y autor de composiciones para Rosa López o Blas Cantó.

España, que en los últimos años había apostado por canciones que incluían el inglés en sus letras ('Do it for your lover', de Manel Navarro, o 'Say Yay!', de Barei), acudirá en esta ocasión con una canción interpretada íntegramente en castellano.

A lo largo de su historia en el festival europeo de la canción, España se ha decantado mayoritariamente por solistas como representantes o, en menor medida, por grupos musicales. Pero para esta edición, será un dúo el que se suba al escenario en Eurovisión, el próximo mes de mayo en la capital portuguesa.

Precisamente esta pasada semana, la popular pareja de 'triunfitos' viajó hasta las Azores para grabar la ‘postal’ que precederá a su actuación en la final del festival. Serán 40 segundos que les presentarán ante Europa y que mostrarán rincones espectaculares y costumbres locales de estas islas portuguesas.