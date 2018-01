Una extraña sesión de fotos da la vuelta al mundo

La semana pasada, los Zaring eran unos completos desconocidos. Sin embargo, las últimas fotos de esta familia han dado la vuelta al mundo. Unas 400 mil personas han compartido sus retratos en un día soleado en el parque. ¿El motivo? Las caras desfiguradas de padres, niños y abuela. Solo las mascotas se libraron del retoque fotográfico de la supuesta fotógrafa profesional, una alumna aventajada de Cecilia Giménez y su ‘Ecce Homo’.

Cuesta creer que una profesional pueda hacer semejante estropicio con una sesión aparentemente tan sencilla, pero los Zaring aseguran que la historia de sus fotos es real. “Ok. Esto no es una broma”, aseguraba Dave Zaring en su cuenta de Facebook. “Dijo que las sombras eran muy malas en el hermoso, claro y soleado día y que su profesor nunca le enseño a retocar fotos”, continúa la publicación de Zaring, que 48 horas después acumula miles de ‘me gustas’ e incontables comentarios de usuarios de la red social.

La familia aparece con un desconcertante aspecto, comparado por algunos internautas con los personajes del videojuego 'The Sims'. Los más atrevidos han intentado arreglar sin mucho éxito (y mucho sentido del humor) el resultado final de una sesión que costó 250 euros a los Zaring. “Literalmente, no me había reído tanto en años”, asegura el padre de familia.

Los retratos aparecen firmados por una tal Lesa Hall. Sea real o no, esta chapuzas pasará a la historia (o no) por crear una nueva corriente fotográfica. De hecho, ya existe en YouTube un tutorial para fotógrafos interesados en emular esos retoques de brocha gorda. El responsable de este didáctico vídeo es Antti Karppinen, un gran entendido en Photoshop. El secreto está en la saturación, asegura el experto.

Como era de esperar, Lesa Hall ya tiene su propia página de Facebook desde el pasado 13 de enero. Su tarifa: 250 euros. Sobra decir que detrás de esta página se esconde un impostor con ganas de exprimir y alargar la vida de este simpático y absurdo fenómeno viral.