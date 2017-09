Fallece la modelo e 'influencer' Celia Fuentes

La modelo e 'influencer' Celia Fuentes, una de las concursantes del programa 'Quiero ser' en los canales 'Divinity' y Telecinco, ha fallecido y aunque aún no se saben las causas exactas de la muerte, personas cercanas aseguran que se podría haber quitado la vida voluntariamente. Tenía 27 años.

La noticia ha cogido por sorpresa a muchos compañeros suyos, ya que la joven estaban compartiendo fotos tranquilamente en las redes sociales. De hecho, alguna de sus últimas publicaciones fue en la reciente Merdedes Benz Madrid Fashion Week, donde posó en el 'photocall' junto al diseñador Roberto Verino vestida con uno de sus 'looks'.

Ayer en el photocall del maravilloso desfile de @robertoverinooficial ✨. El total look es del diseñador y el make up 💄: @ray.glez Una vez más, gracias a @thewhiteofficepr por hacer que todo salga a la perfección ♥️. #MBFWM #RobertoVerino Una publicación compartida por Celia Fuentes (@celfc) el 15 de Sep de 2017 a la(s) 4:56 PDT

También estuvo en una fiesta organizada por la revista 'YoDona".

El 'influencer' Aless Gibaja, amigo de Celia, ha declarado a ABC: "Es cierto que Celia sufría depresiones, pero de momento no sabemos de qué ha muerto. Ha sido un palo muy grande. No nos lo esperábamos". La familia no ha querido realizar ninguna declaración.