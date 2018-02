Los famosos también defienden al chico del fotomontaje del Cristo

El actor y presentador de televisión Jesús Vázquez ha criticado la multa al joven que colgó en su cuenta de Instagram un montaje con su cara y el Cristo de la Armagura. Daniel Serrano, que así se llama el hombre, de 24 años, tiene que pagar 480 euros -"o diez jornales de aceituna", según ha explicado él mismo- por un delito contra los sentimientos religiosos.

Tras conocerse la sentencia, las redes sociales se han volcado con el joven y son muchos los tuiteros que han difundido el mismo montaje, pero con sus rostros. Jesús Vázquez se ha unido a la condena de las redes sociales recordando que él también se puso una corona de espinas para una sesión fotográfica para la revista Zero -magacín de temática LGBT que se editó en España entre los años 1998 y 2009- .

"Libertad de expresión", pide el popular presentador, que acompaña sus tuits con imágenes de la revista: la citada portada con la corona de espinas, una en la que sale clavado en la cruz, otra, resucitado...

Libertad de expresión!😡 — Jesús Vázquez (@_JesusVazquez_) 8 de febrero de 2018

Otro Jesús mediático, Jesús Calleja, ha querido también dar su opinión al respecto, aunque sin fotos.

ridículo multar a un chaval con 480 euros por hacer un montaje de su cara con la de Jesucristo y colgarla en sus redes. Habría que preguntarle al juez como era la cara de cristo si nadie lo sabe...como se le puede multar entonces?. Dejar al chaval en paz... pic.twitter.com/NZmluqK8Jg — Jesús Calleja (@JesusCalleja) 8 de febrero de 2018

El aventurero destaca que resulta "ridículo multar a un chaval con 480 euros", sobre todo, teniendo en cuenta que "nadie sabe" cómo era la cara del Cristo.

Los humoristas de la revista Mongolia Darío Danti y Edu Galán, por su parte, se han sumado a la defensa del joven. Danti y Galán, también han puesto su cara sobre la del Cristo de la Amargura y silban la música de Always look on the bright side of life (Siempre mira el lado bueno de la vida), famosa canción de la película de los Monty Python La vida de Brian, la historia de un judío que nace el mismo día que Jesús y es confudido con él.



