Feliciano López sale con la modelo Sandra Gago

El tenista Feliciano López despedía el año así en su cuenta de Instagram: "Se va posiblemente el año más difícil de mi vida... a pesar de ello me ha dejado grandes enseñanzas. La primera, que no hay sueños imposibles y que si uno quiere de verdad pueden llegar a hacerse realidad. La segunda, que es cierta la leyenda de que hay ángeles en el cielo porque de lo contrario la vida a veces no tendría sentido.. y la tercera es que debemos seguir VIVIENDO con las ganas e ilusión que esa foto reflejan, porque sigo pensado que la vida es un regalo".

El tenista toledano, que ha empezado el año participando en el torneo de Doha, ha pasado página a una temporada en la que sus victorias en la pista se veían en parte empañadas por las polémica surgida a partir de su separación y posterior divorcio de Alba Carrillo. Y según ha adelantado la revista ¡Hola!, el tenista parece estar ilusionado con una nueva relación. Se trata de Sandra Gago, una joven modelo madrileña de 22 años con la que se le empezó a relacionar el pasado noviembre, después de que coincidieran unos días en París, donde Feliciano se encontraba disputando el torneo Masters 1000 y ella estaba allí por trabajo y acudió a verle jugar. También fueron vistos cenando en un restaurante de la capital del Sena a solas.

Días depués, el 23 de diciembre, Feliciano López acudió a ver el Real Madrid-Barcelona en el Santiago Bernabéu acompañado por la joven y compartieron confidencias, risas y gestos de cariño en el palco que Sergio Ramos, gran amigo de López, tiene en el estadio madridista, según ha recogido el semanario 'Hola!'.

Sandra Gago, actualmente compagina su carrera como modelo con sus estudios de Periodismo en la Universidad Francisco de Vitoria, según anuncia ella misma en su perfil de Instagram, donde acumula 18.000 seguidores. Gago trabaja con las agencias Traffic Models Spain, Ice Models Germany, Oui Management Paris, Fashion Milán y MP Miami.

Trampolín para su carrera

La maniquí, castaña y con 1,71 metros de estatura, todavía no ha despuntado en las pasarelas, aunque ya ha hecho varias campañas publicitarias para revistas como 'Cosmopolitan' o 'Glamour'. Así que no sería extraño que esta nueva relación le ayudara a relanzar su carrera profesional.

Esta relación surge después de la intensa batalla que Feliciano López ha mantenido con su exesposa, la también modelo Alba Carrillo, de quien se divorció antes de su primer aniversario de boda. Desde entonces, han sido muchos los ataques que el tenista ha recibido de parte de la que fue concursante en 'Supervivientes 2017' en las revistas del corazón y en los platós de televisión, donde desveló todo tipo de detalles íntimos. Feliciano López, por su parte, guardó silencio hasta el pasado julio, cuando concedió una entrevista a Bertín Osborne en el programa 'Mi casa es la tuya' en la que habló ligeramente de su breve matrimonio.