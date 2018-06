Francia agradece a Beyoncé y Jay-Z que grabaran en el Louvre

El Gobierno francés ha agradecido este lunes a Beyoncé y Jay-Z la elección del Museo del Louvre como escenario de su nuevo videoclip, 'Apeshit'. El portavoz del Ejecutivo que preside Emmanuel Macron, Benjamin Griveaux, describió como la "visita más loca al museo más bello".

"¡Gracias @Beyoncé y #JayZ por haber elegido el Louvre para vuestro nuevo clip! ¡Gracias @MuseeLouvre por haber abierto vuestras puertas a dos inmensos artistas. ¿Es esta la visita más loca al museo más bello?", escribe Griveaux en su cuenta de Twitter.

El portavoz gubernamental acompañó su mensaje con el enlace de la canción y el 'hashtag' #EverythingIsLove, nombre del nuevo disco del matrimonio, que se une por primera vez en el dúo The Carters, apellido de él. El vídeo, coreografiado por la bailarina belga Sidi Larbi Cherkaoui, fue discretamente grabado durante las noches del 31 de mayo y 1 de junio en las instalaciones del Louvre, en el centro de París, y presentado el pasado sábado durante un concierto en Londres.

Merci @Beyonce et #JayZ d’avoir choisi le Louvre pour votre nouveau clip !

Merci @MuseeLouvre d’avoir ouvert vos portes à ces deux immenses artistes !

La plus folle des visites du plus beau des musées, c’est ici ⏯ https://t.co/nDTBY7ChRp#Beyonce @S_C_ #EverythingIsLove pic.twitter.com/tMEKFT9bxo