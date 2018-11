Frank Cuesta, contra Dani Mateo: 'No tienes huevos a limpiarte con la estelada'

Exacto!!!. Eso no lo harían ni borrachos. Pero no es este el único caso. No son pocos los colectivos que se mofan de la iglesia, envalentonados por el hecho de saber que no les va a pasar nada, pero no dicen ni esta boca es mía cuando del Islam se trata, no vaya a ser que esos -que no se andan con chiquitas- nos pongan un artefacto en el autobús, en el metro, o a la puerta de casa. De "Valientes" de este tipo está el país lleno. Y si no, mira para los de Podemos, que ahí tienes el mejor ejemplo. No dejan de criticar el "catolicismo" del país, pero cuando los "amigos" progres hablan de enseñar Religión Islámica en los colegios, no dicen ni esta boca es mía oiga....