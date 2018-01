El frontis de Lola y el Rey en pelotas

En La Sexta noche han dedicado un interesante homenaje-despedida a la revista Interviú, y uno de sus subdirectores, Miguel Angel Gordillo, contó sabrosas anécdotas sobre cómo se negociaban los desnudos para sus famosísimas portadas y dobles páginas interiores. Por ejemplo, el de Lola Flores: "Llegué a su casa y en la sala de estar Lola se quitó la camiseta, se quedó con los pechos al aire, y exclamó '¡Tú vienes por eso!'". ¡Ahh! Debió ser una escena gloriosa ver a la gran Lola a frontis descubierto negociando el peso monetario de sus tetas.

La situación más delicada que recordó Gordillo fue cuando le ofrecieron las fotos de Juan Carlos I en pelotas. Dijo: "Pedían por ellas 60 millones de pesetas. La única prenda que llevaba el Rey era un gorrito en la cabeza. Antonio Asensio me dijo: 'No las vamos a comprar. Sería para no publicarlas y tenerlas guardadas en la caja fuerte'". ¡Ah! Aquella advertencia de Asensio fue oportuna.



La estrategia de comprar información para no publicarla ha sido una práctica bastante utilizada por algunas publicaciones. Jaime Peñafiel suele decir siempre: "Valgo más por lo que callo que por lo que cuento". O sea, que una determinada información, oculta y a buen recaudo, puede servir de palanca para otras cosas. A veces hasta torticeras. No fue el caso de Interviú con el Rey en pelotas.

Este detalle que ha tenido La Sexta noche, homenajeando la vida de esta revista, icono del destape y motor de la transición hacia la libertad de prensa, contó con la presencia de dos exdirectores, Teresa Viejo y Jesús Maraña, y con el fotógrafo César Lucas, autor del mítico desnudo de Marisol. Recordaron con pasión lo que también ofrecía la revista, además de las fotos en pelotas. Los reportajes de investigación. Los trabajos que incomodaron a tantos personajes poderosos. Desde la fortuna de los Franco, hasta el análisis clínico que demostraba que Ladi Dy estaba embarazada cuando murió. Desde Carrillo con peluca cruzando la frontera, a Roldán en plena orgía o Paesa camuflado en París haciéndose pasar por muerto.

Me he acordado de mi querido Xavier Vinader. Él publicó en Interviú los documentos más importantes sobre terrorismo de Estado y sobre la acción de grupos armados de extrema derecha en Euskadi. Allá donde esté ahora Xavier, seguro que la noticia de la desaparición de Interviú le habrá entristecido enormemente.