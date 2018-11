Fuerte enfrentamiento entre Juan Carlos Monedero e Isabel San Sebastián en 'AR': "¿Por qué caes tan bajo?"

Tras estrenarse en 'Pasapalabra' como concursante, Juan Carlos Monedero ha cambiado el plató del concurso de Telecinco por otro al que está más acostumbrado: el de 'El programa de Ana Rosa'. El cofundador de Podemos ha coincidido en la mesa de debate con Isabel San Sebastián y ambos han protagonizado un fuerte enfrentamiento al discutir sobre los juicios del procés.

"Menos mal que han venido Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero a iluminar a Pedro Sánchez para que entre en la senda de la Constitución", ha ironizado la periodista, lo que ha provocado una contundente respuesta del político: "Sois muy amables con cualquier comportamiento del PP, da igual que roben, que amenacen...".

Las palabras de Monedero han molestado a San Sebastián, que le ha pedido que se dirija a ella en singular: "Me represento a mí misma y a nadie más. Tú representas a Podemos, tu partido". "Qué curioso que siempre defiendes los mismos intereses con los que has tenido convivencia de algún tipo", ha replicado él.

VÍDEO | El fuerte rifirrafe entre Isabel San Sebastián y @MonederoJC: "Cuando uno no tiene argumentos entra en la descalificación personal" #JuntsXProcésAR https://t.co/HyteqeOqOy — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) 2 de noviembre de 2018

"Ya estamos, no entremos con las cuestiones personales", ha pedido Joaquín Prat al ver que los tertulianos estaban desviando el debate del tema central. "Cuando uno no tiene argumentos entra en la descalificación personal. No tengo intereses con nadie ni represento a nadie", ha añadido San Sebastián".

"Tu opinión siempre coincide con el PP o Ciudadanos cuando se están radicalizando. Tus razones tendrás, me parece legítimo", ha opinado Monedero mientras la colaboradora, muy molesta, le lanzaba varias preguntas: "¿Pero por qué caes tan bajo? ¿Esto lo vas a colgar luego en Twitter?". "Formas parte de los españoles que no utilizan la cabeza para pensar, sino para embestir", ha apuntillado antes de que continuara el debate.