El fundador de la CNN sufre demencia

Ted Turner, el multimillonario fundador del canal de noticias por cable CNN, ha confesado que sufre de una forma de demencia que lo deja exhausto y olvidadizo. Turner, de 79 años, ha explicado en una entrevista para la cadena de televisión estadounidense CBS que había sido diagnosticado con la denominada demencia con cuerpos de Lewy, un trastorno cerebral progresivo, y que es una de las causas más comunes de demencia en ancianos.

"Es un caso leve, similar al Alzhéimer, pero no es tan agresivo", explicó Turner al periodista Ted Koppel, en una entrevista para el programa 'CBS Sunday Morning'.

La cadena ya ha emitido este viernes, 28 de septiembre, extractos anticipados de la entrevista que se emitirá el domingo, 30, y que se realizó en el rancho de Turner en Montana, a principios de este año. La oficina de Turner, que en noviembre cumplirá 80 años, confirmó a la agencia Reuters el diagnóstico.



"Gracias a Dios que no tengo Alzhéimer, pero tengo, vamos..., el que es..., No recuerdo el nombre -dice Turner en la entrevista-. Demencia... No puedo recordar cuál es mi enfermedad".

Cuando Koppel le preguntó cuáles eran sus síntomas, Turner señaló que se sentía "cansado, agotado... Esos son los síntomas principales y el olvido".

Destacado filántropo, Turner, fundó la CNN en 1980, que se convirtió en la primera red de cable de televisión solo de noticias las 24 horas del día. Aunque hace casi 40 años pocos creyeron en un canal de estas características, el tiempo ha demostrado que, la por entonces revolucionaria idea, ha sido uno de los referentes de la información e hitos de la historia de la comunicación audiovisual. La consagración de la CNN llegó con la retransmisión en directo de accidente del transbordador espacial Challenger y la primera Guerra del Golfo, emisiones con las que se abrió una nueva era en la televisión mundial.

Tras no conseguir comprar la CBS, en 1985 adquirió la productora MGM, histórica 'major' de Hollywood con la que provocó una gran polémica al empezar a colorear electrónicamente todos los grandes clásicos de esta empresa.

En 1996 su compañía audiovisual Turner Broadcasting System se fusionó con Time Warner, y Ted Turner pasó a ser vicepresidente del nuevo conglomerado. En el 2003 renunció al cargó y desde entonces ya no está involucrado en la gestión empresarial.

En 1991 se casó con la actriz Jane Fonda, de la que se divorció en el 2001.

SIMILAR AL ALZHÉIMER

La demencia con cuerpos de Lewy afecta a aproximadamente 1,4 millones de estadounidenses, y los síntomas pueden incluir problemas con la memoria y cambios en el comportamiento, según señala la Asociación de Demencia Corporal de Lewy.

La autopsia realizada al comediante Robin Williams, quien se suicidó en el 2014, descubrió que tenía este trastorno.