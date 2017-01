Furia en las redes por una foto de Ivanka Trump luciendo palmito

La hija mayor del nuevo presidente de EEUU, Invanka Trump, ha despertado la ira de los internautas al publicar, el pasado sábado, una foto en sus redes sociales en la que aparece junto a su marido y padre de sus tres hijos, Jared Kusher, luciendo palmito con un vestido plateado de unos 5.000 dólares, ajena a las protestas en todo el país por la nueva política migratoria de su padre de vetar la entrada de personas de siete países de mayorías musulmanas (Irak, Irán, Siria, Libia, Sudán, Somalia y Yemen).

Los tuiteros han denunciado el "cinismo", "insensibilidad" y "poco tacto" de la acaudalada heredera y empresaria, que subió la foto poco antes de acudir a una cena de gala. Algunos señalaron también "la burbuja" en la que, presuntamente, vive la hija del mandatario. Otros, incluso, le desearon sarcásticamente que "disfrutara" del ágape y que prestase atención al hecho de que su padre "era responsable de la detención ilegal de dos personas mayores con tarjetas verdes en el aeropuerto norteamericano de O'Hare".



NUEVA MARÍA ANTONIETA



Los hay también que la comparan con María Antonieta, la mujer de Luis XVI, manirrota y promiscua, que acabó en la gillotina el 16 de octubre de 1793.

Glad you're having fun tonite! I just talked to a man who drove from Ohio to see his wife, who's being detained indefinitely at JFK customs. https://t.co/Qknz2SDz52 — Charles Homans (@chashomans) 29 de enero de 2017