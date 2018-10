Furor en EEUU por los cereales de 'Las chicas de oro'

Aunque la serie de Las chicas de oro dejó de emitirse en 1992 aún quedan muchos fans de Blanche Devereaux, Dorothy Zbornak, Rose Nylund y Sophia Petrillo. La mítica comedia de la NBC vuelve a estar de moda gracias a la edición limitada de los cereales que Funko, la multinacional estadounidense que fabrica juguetes de iconos pop, puso a la venta a finales de septiembre y hasta mediados de noviembre. El packaging de este desayuno es tan "adorable" que las estanterías de los supermercados se han vaciado rápidamente y ahora los clientes buscan en internet cajas del desayuno vintage de moda, aunque para ello tengan que pagar 12 veces más su precio.

Un representante de Funko ha explicado que los cereales Golden Girls -una especie de Cheerios de color púrpura- son exclusivos de la cadena Target, y que debido al éxito ahora son muy difíciles de conseguir. Por eso, algunos minoristas online han aprovechado el tirón para pedir hasta 100 dólares por una caja, cuando su peso real está en 7,99 dólares (algo más de 9 euros, un precio ya de por sí demasiado caro para lo que son, unos cereales).

Quizá el precio más alto se deba a que dentro de cada caja viene una muñequita de las cuatro entrañables abuelas (que también se venden por separado en Amazon o en Walmart.

just the gang and I. Finally found the golden girls cereal. And look at little Betty White . Lol. Time for some cereal 🥣 pic.twitter.com/MwMsOqS3Ko