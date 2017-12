Los Gallagher se dan una tregua navideña 10 años después

Los hermanos Noel y Liam Gallagher, exintegrantes de la banda británica de britpop Oasis, podrían haber dejado sus diferencias a un lado cara a la Navidad, según interpretan diferentes medios británicos, en base a un tuit de uno de los músicos. Enfrentados desde hace casi una década por las desavenencias mantenidas cuando ambos eran parte de la conocida y exitosa formación británica, Liam Gallagher, de 45 años, señaló en su cuenta de Twitter que "está todo bien" entre ambos.

¿Reunión en persona?

Los medios locales han interpretado ese mensaje como una señal de posible reconciliación entre los Gallagher, pues con frecuencia Liam utiliza esa plataforma para insultar abiertamente a Noel, de 50 años que, por su parte, asegura que no le gustan las redes sociales.



Una imagen del documental sobre Oasis 'Supersonic'. / EL PERIÓDICO

Según la cuenta personal de Liam en Twitter, ambos hermanos parecen, incluso, haberse reunido en persona, a juzgar por el mensaje. "Quiero desear feliz Navidad al equipo Noel Gallagher. Ha sido un gran año, gracias por todo. Con ganas de verte mañana", afirma Liam en el tuit.

I wanna say Happy Xmas to team NG it's been a great year thanks for everything looking forward to seeing you tmorrow AS YOU WERE LG x