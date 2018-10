La gallina Caponata deja 'Barrio Sésamo' 50 años después

Las calles de ‘Barrio Sésamos’ van a tener que hacer frente a una gran pérdida. El programa infantil dice adiós a unos de sus personajes más icónicos, Óscar el gruñón y especialmente la gallina Caponata.

Caroll Spinney, el actor que da vida ambos personajes, ha anunciado que se retira tras 50 años en el programa. "Antes de venir a ‘Barrio Sésamo’ no sentía que lo que estaba haciendo fuera muy importante", ha afirmado Spinney según recoge la cuenta de Twitter oficial del programa. No obstante, "la gallina Caponata me ayudó a encontrar mi propósito. Incluso ahora que abandono mis personajes, siento que siempre seré la gallina Caponata. ¡E incluso Oscar, de vez en cuando!", explica.

“Me han dado una gran alegría, me han llevado a mi verdadera vocación y han creado una vida de recuerdos que atesoraré por siempre”, asegura el veterano intérprete sobre sus personajes, a los que ha dado vida desde el inicio del show en 1969. Aunque él se despide, otros actores veteranos de ‘Barrio Sésamo’ seleccionados por él mismo cogerán las riendas de los personajes a partir de ahora.