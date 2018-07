'Game of thrones' regresa a los Emmy y competirá contra 'The handmaid's tale'

La Academia de Televisión de Estados Unidos ha anunciado este jueves, 12 de julio, las nominaciones a los Premios Emmy 2018, que se celebrarán el próximo 17 de septiembre en el Teatro Microsoft de Los Ángeles. Los elegidos para desvelar la lista de candidatos han sido Samira Willey ('El cuento de la criada') y Ryan Eggold ('Blacklist').

(EN ACTUALIZACIÓN)

Mejor serie dramática

The Americans

The Crown

Game of thrones

The handmaid's tale

Stranger things 2

This is us

Westworld



Mejor serie de comedia

Atlanta

Barry

Black-ish

Curb your enthusiasim

Glow

The marvelous Mrs. Maisel

Silicon Valley

Unbreakable Kimmy Schmidt



Mejor miniserie

The alienist

American crime story: El asesinato de Gianni Versace

Genius

Godless

Patrick Melrose

Mejor actor protagonista de drama

Jason Bateman (Ozark)

Sterling K. Brown (This is us)

Ed Harris (Westworld)

Matthew Rhys (The Americans)

Milo Ventimiglia (This is us)

Jeffrey Wright (Westworld)



Mejor actriz protagonista de drama

Claire Foy (The Crown)

Tatiana Maslany (Orphan Black)

Elisabeth Moss (El cuento de la criada)

Sandra Oh (Killing Eve)

Keri Russel (The Americans)

Evan Rachel Woods (Westworld)

Mejor actor de reparto de drama

Nikolaj Coster-Waldau (Juego de tronos)

Peter Dinklage (Juego de tronos)

Mandy Patinkin (Homeland)

David Harbour (Stranger things 2)

Matt Smith (The crown)

Joseph Fiennes (El cuento de la criada)

Mejor actriz de reparto de drama

Yvonne Strahovski (El cuento de la criada)

Lena Headey (Juego de tronos)

Millie Bobby Brown (Stranger things 2)

Vanessa Kirby (The crown)

Alexis Bledel (El cuento de la criada)

Thandie Newton (Westworld)

Ann Dowd (El cuento de la criada)

Mejor actor invitado de drama

F. Murray Abraham (Homeland)

Cameron Britton (Mindhunter)

Jimmy Simpson (Westworld)

Ron Cephas Jones (This is us)

Matthew Goode (The crown)

Gerald McRaney (This is us)

Mejor actriz invitada de drama

Diana Rigg (Juego de tronos)

Cicely Tyson (Cómo defender a un asesino)

Viola Davis (Scandal)

Cherry Jones (El cuento de la criada)

Samira Wiley (El cuento de la criada)

Kelly Jenrette (El cuento de la criada)



Mejor actor protagonista de miniserie o TV Movie

Antonio Banderas (Genius: Picasso)

Darren Criss (American crime story: El asesinato de Gianni Versace)

Benedict Cumberbatch (Patrick Melrose)

Jeff Daniels (The Looming Tower)

John Legend (Jesucristo Superstar: Live in concert)

Mejor actriz protagonista de miniserie o TV Movie

Jessica Biel (The sinner)

Laura Dern (The tale)

Michelle Dickery (Godless)

Edie Falco (Ley y orden, true crime: The Menendez murders)

Regina King (Seven seconds)

Srah Paulson (American horror story: Cult)