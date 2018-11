El gato Larry 'eclipsa' por un momento a May en Downing Street

El gato Larry, el cazador jefe de ratones del 10 de Downing Street, ha eclipsado por un momento a Theresa May y al 'brexit' para llevarse todos los focos en el Reino Unido. El felino, que está en la residencia oficial del primer ministro británico desde el 15 de febrero del 2011, ha sido el protagonista de una curiosa imagen.

Y es que Larry ha precisado la ayuda de uno de los agentes que protege el número 10 de Downing Street para entrar en la vivienda, gesto que han captado las cámaras, estos días tan pendientes de esa puerta. Las imágenes muestran cómo el gato, con título oficial, no puede entrar a su casa, por lo que se espera en frente hasta que el policía acude en su ayuda y desde dentro le abren la puerta.

Downing Street's Larry the Cat gets a helping hand from police



Larry was stuck outside on the steps of No 10 earlier, hoping someone would let him inside to dry off his fur.



Thankfully, a police officer came to his aid...https://t.co/fHr0fxnukI pic.twitter.com/yfGpPhjWTf