Un gato en pijama, a punto de provocar un conflicto diplomático

Si has recibido un correo electrónico de la Embajada de Estados Unidos en Australia con una invitación a una fiesta de pijamas en la que aparece un lindo gatito en pijama sosteniendo unas galletas, se trata de un error. Tal fiesta no existe. Tampoco es un virus. La propia Embajada se ha disculpado por haber enviado la semana pasada esta invitación falsa.

"Disculpas a aquellos que esperaban acudir a esta fiesta de 'gato en pijama', pero este evento está fuera de nuestra área de competencia", ha escrito en un correo electrónico Gavin Sundwall, consejero de asuntos públicos de la embajada estadounidense en Canberra.

Sundwall ha explicado que este mensaje, que muestra la fotografía de un gato vestido con un pijama del monstruo de las galletas y permitía confirmar asistencia, es un "error de capacitación" de un empleado nuevo que estaba probando la nueva plataforma para lanzar boletines informativos, según recogen medios locales.



La imagen del minino ha dado la vuelta al mundo gracias a los internautas, que se han hecho eco de esta graciosa historia. "Nunca pidas perdón por enviar una foto con un gato en pijama", ha tuiteado un internauta. Y es que, ya se sabe, las imágenes de felinos y mascotas en general, tienen mucho éxitos en redes sociales.

Mención especial merece un tuit con el auténtico protagonista de la invitación falsa, el gato en pijama (o uno muy parecido). En esta segunda imagen aparece un gato con idéntico pijama sosteniendo una tableta con una de las noticias publicadas esta semana sobre las disculpas de la embajada. Este tuit acumula más de 800 retuits y unos 1,900 'me gusta'.

Joeys upset that the cat pajama-jam won’t be happening HAHAHAHA 😂 @joshgnosis pic.twitter.com/BymLugbrYZ