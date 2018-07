George Clooney, herido leve en un accidente de moto con una camioneta en Cerdeña

El actor estadounidense George Clooney ha resultado herido leve este martes tras sufrir un accidente de moto en la isla italiana de Cerdeña, donde se encontraba para rodar una serie de televisión, informaron los medios italianos.

El accidente se produjo en la localidad de Olbia, cuando la moto en la que viajaba ha chocado con una camioneta, añaden los medios.

Tras el impacto, el conductor del vehículo se detuvo y llamó a una ambulancia que trasladó al actor George Clooney al hospital de Olbia donde se encuentra aún ingresado.



Posible traumatismo de cadera de Clooney

Según la cuenta Twitter de la revista del corazón 'Chi', el actor está sometiéndose a controles ante un posible traumatismo en la cadera, mientras que otros medios hablan de una herida en la pierna.

George Cloooney vittima, poche ore fa, di un incidente stradale in Sardegna. Stava percorrendo la statale in località Costa Corallina, in provincia di Olbia, quando il suo scooter si è scontrato con un camioncino. Trasportato in ospedale, le sue condizioni restano riservate. pic.twitter.com/5ulhmcbGJX