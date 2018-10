'GH VIP 6': Miriam Saavedra y Mónica Hoyos cumplen el reto de Jorge Javier Vázquez y se toman un té juntas

Mónica Hoyos y Miriam Saavedra han superado este miércoles, 3 de octubre, el reto que les propuso anoche Jorge Javier Vázquez durante la emisión de 'GH VIP 6: Límite 48 Horas'. Mientras tomaban un té, las dos concursantes han mantenido una conversación a solas durante casi media hora, a pesar de que solo tenían que superar los diez minutos que requería la organización para conseguir el baño y el lavadero.

Aunque la charla entre ambas transcurrió en un tono cordial durante la mayor parte del tiempo, también hubo algún que otro rifirrafe. Para evitar una confrontación, Mónica y Miriam aprovecharon su vínculo con Perú y comenzaron su encuentro intercambiando opiniones sobre la cultura del país. También surgió el tema familiar después de que Miriam se interesara por la edad a la que su archienemiga se quedó embaraza.

"¿Te quedaste embarazada muy joven, no?", le preguntó. "No tanto, a los 25", respondió Mónica, que sacaba a relucir la relación de Miriam con su padre: "¿Con tu papá bien?". "Bueno... Ahí estamos. No le voy a juzgar porque no se puede juzgar a los padres jamás". "¿Pero siempre estuvo contigo de pequeña?", añadió, incomodando a Miriam: "Estuvo cuando tuvo que estar... Tampoco hace falta hablar más de eso. Mi mamá ha sido madre y padre para mí".

No se puede hablar de Monica siendo buena madre porque “van a discutir” pero ella puede hablar de la relación de Miriam con su padre. #GHVIP3O pic.twitter.com/tMuyNesokE — Gato Cabrón (@GatoCabron1) 3 de octubre de 2018





"Siempre le comenté a mi ex que a pesar de todo, creo y estoy segura de que eres muy buena madre", le dijo más adelante Miriam a Mónica. Un halago que no se tomó demasiado bien: "No quiero entrar en eso porque no quiero discutir. Tengo unas formas de pensar y mi corazón no puede fingir". "¿Piensas que te he juzgado por eso? Pues fíjate que no, jamás", le dejó claro Miriam.

A medida que pasaban los minutos, Miriam reconoció que es "muy enamoradiza". "No quiero entrar en terrenos pantanosos... Tengo mis opiniones sobre cosas que he visto de ti en Perú", le espetó Mónica refiriéndose a unas entrevistas en las que habla sobre sus novios. "Solo hice dos, y una no te la tengo por qué explicar porque está fuera de lugar. Nunca he hablado mal de ellos, en una dije lo que pasó, cosa que no se la deseo a ninguna persona porque es lamentable", se defendió Miriam.

En este punto las dos enemigas comenzaron a alterarse, y para que la situación no fuera a más, decidieron poner punto y final a su encuentro. Tan solo unos minutos después, Mónica comentó con algunos de sus compañeros cómo había sido su cara a cara con Miriam. "Ella quería entrar en terrenos pantanosos", le aseguró a Makoke.