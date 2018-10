'GH VIP 6': Las redes piden la expulsión inmediata de Omar Montes por hacer 'apología de la violación'

Un polémico comentario realizado por Omar Montes durante la noche del 3 de octubre ha provocado la indignación de los espectadores de 'GH VIP 6'. Consciente de que Miriam había bebido demasiado durante la fiesta que organizó el equipo del programa, el ex de Isa Pantoja animó a Asraf Beno a que se metiera con ella en la cama.

El Míster Universo dejó claro que su única intención era que la peruana descansara y se quedara dormida, pero Omar continuó insistiendo para que su compañero se tumbara junto a ella. "Túmbate con ella, gilipollas, qué tonto eres", le decía mientras Techi se limitaba a decir: "Ay, déjala". "No me van esas cosas", respondía por su parte Asraf.

Al ver que se negaba, Omar continuó presionando hasta que se cuestionó la sexualidad del modelo: "No te gustan las chicas o qué, hermano?". Una actitud que ha encendido las redes sociales, donde los espectadores del programa han pedido a la organización la expulsión inmediata del cantante por hacer "apología de la violación".

Una avalancha de seguidores del reality show ha llegado mencionar al programa avisando de que dejarán de ver la sexta edición del concurso si la organización no toma medidas. "Si no lo echáis estaréis demostrando que estais a favor de la cultura de la violación", escribe un tuitero.

Estas reacciones han llegado hasta la plataforma Change.org, donde se ha abierto una petición para que Omar sea eliminado de 'GH VIP' "por instigar a cometer un delito". "Decirle a otra persona que se meta en la cama de alguien que está bajo sintomas de alcohol, no es una broma", escribe la persona que ha registrado la petición.

Soy super fan del programa y me va a doler mucho si no expulsais a Omar Montes por apologia a la violación. Dejaré de ver el programa por dos motivos. 1. Soy mujer y me siento ofendida de que en la tv se permita esto 2. Es indignante lo que hacen a Miriam. @ghoficial #GHVIP4O