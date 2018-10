'GH VIP 6': Suso y Aurah se reconcilian y vuelven a compartir sábanas

Los sentimientos se magnifican en la casa de 'GH VIP 6', pero además, son capaces de cambiar de manera radical en cuestión de horas. Así ha quedado claro con el tormentoso idilio entre Suso y Aurah. Aunque los concursantes protagonizaron el pasado lunes una bronca que hizo saltar por los aires su relación, anoche decidieron enterrar el hacha de guerra y volvieron a dormir juntos.

Tal y como recoge el minutado de 'GH VIP', Asraf ejerció de 'celestino' e intentó calmar los ánimos tanto de Aurah como de Suso. "¿Por qué no habláis entre los dos?", sugirió el modelo. "Cuando él quiera será demasiado tarde. Me siento completamente engañada y encima estoy encerrada aquí. Yo ya no confío en él", reconoció Aurah mientras se desahogaba.

No obstante, minutos después, la pareja decidió hablar y ambos pusieron sobre la mesa el tema de los celos. "Para mí es lo mismo darle un abrazo a Ángel que a Asraf", aseguró Aurah, provocando las quejas de Suso: "Cualquiera que te oiga hablar pensará que soy un monstruo".

"Hemos llegado a un punto grave. Yo en mi casa no le levanto la voz a nadie. Mi madre me dijo que si el día de mañana levanto la voz, es el momento de dejar una relación", reconoció el concursante, que ha recibido duras críticas durante las últimas horas por sus actitudes machistas. A pesar de que no llegaron a un entendimiento, Suso decidió juntar de nuevo su cama con la de Aurah para dormir junto a ella.