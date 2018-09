'GH VIP' libra a El Koala de la expulsión y enfrenta a Miriam Saavedra y a Isa Pantoja

Giro inesperado de los acontecimientos en ‘GH VIP’. El reality de Telecinco sorprendió a los espectadores en el ‘Límite 48 Horas’ cuando Jorge Javier Vázquez anunció que uno de los tres nominados iba a quedar liberado, de modo que el próximo jueves la expulsión será cosa de dos.

Para más inri, el nombre del concursante salvado fue el Koala. Lo que en un principio podía parecer una maniobra para asegurar la continuación de uno de los dos pesos pesados en el programa, ha acabado siendo un enfrentamiento entre dos concursantes estrella: por un lado, Miriam Saavedra, protagonista de multitud de conflictos dentro de la casa. Por otro Chabelita, cuya estancia está dando pie a varias intervenciones de Isabel Pantoja en directo.

Lo cierto es que la ex de Carlos Lozano ha conseguido ponerse a toda la casa en contra, aunque para su suerte algunos concursantes ya empiezan a dar la cara por ella. Tal es el caso de Verdeliss, que ayer salió en su defensa en directo: “Ella se sintió molesta porque se la despertó por la noche y sentí que no se le permitía quejarse. Aramís también se quejó y no fuisteis igual de duros que con Miriam", expresó la influencer.