Gigi Hadid: "Estoy enferma"

Harta de críticas por su delgadez, la modelo norteamericana Gigi Hadid ha sido rotunda en Twitter. "Para todos aquellos que están tan interesados en saber por qué mi cuerpo ha cambiado a lo largo de los años es posible que no sepan que cuando empecé, a los 17 años, todavía no había sido diagnosticada de la enfermedad de Hashimoto. A todos aquellos que dijeron que estaba "demasiado gorda para la industria", lo que veían era inflamación y retención de líquidos debido a esta enfermedad.

For those of you so determined to come up w why my body has changed over the years, you may not know that when I started @ 17 I was not yet diagnosed w/Hashimoto’s disease; those of u who called me “too big for the industry” were seeing inflammation & water retention due to that. — Gigi Hadid (@GiGiHadid) 11 de febrero de 2018

La enfermedad de Hashimoto o tiroiditis crónica es una dolencia que afecta al sistema inmunitario y trae como consecuencia la disminución de la actividad tiroidea. Pueden pasar meses e incluso años hasta dar con ella y es más habitual en las mujeres.

La modelo noteamericana, que el año pasado estuvo en Barcelona en un acto promocional de Tommy Hilfiguer, con quien colabora y es imagen de marca, ha explicado en otro tuit que en los últimos años se ha medicado adecuadamente "para ayudar a aliviar los síntomas, que incluyen fatiga extrema, problemas metabólicos, incapacidad del cuerpo para mantener el calor, etcétera. También formé parte de un ensayo médico holístico que ayudó a que mis niveles de tiroides estuvieran equilibrados", revela la modelo, que estos días está participando en algunos de los desfiles de la Semana de la Moda de Nueva York, como los de Jeremy Scott, Brandon Maxwell y Prabal Gurung.

I will not further explain the way my body looks, just as anyone, with a body type that doesnt suit ur “beauty” expectation, shouldnt have to. Not to judge others, but drugs are not my thing, stop putting me in that box just because u dont understand the way my body has matured. — Gigi Hadid (@GiGiHadid) 11 de febrero de 2018

"Aunque el estrés y los viajes excesivos también pueden afectar al cuerpo, siempre he comido igual. Mi cuerpo simplemente lo tolera de forma diferente ahora que mi salud está mejor. Puedo estar demasiado delgada para vosotros. Honestamente, yo no quiero esta delgadez, pero me siento más saludable internamente", explicar la modelo antes de aclarar que será la última vez que hable de su cambio físico. "No voy a dar más explicaciones sobre cómo está mi cuerpo. No juzgo a los demás, pero las drogas no son lo mío. Dejad de meterme en el mismo saco solo porque no entendáis que mi cuerpo ha madurado", dice a sus millones de seguidores.