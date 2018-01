Los Globos de Oro, de negro contra el acoso sexual

La alfombra roja de la 75ª edición de los Globos de Oro se ha teñido por completo de negro para denunciar el acoso sexual en Hollywood. Tanto ellas como ellos han acudido a la gala vestidos de negro en solidaridad con el movimiento Me Too. "Es histórico", afirmaba el venezolano Édgar Ramírez, uno de los presentadores de la gala. "Estamos todos vestidos de negro en solidaridad con las víctimas y las personas valientes que denunciaron sus historias de acoso y abuso sexual", ha subrayado. "Hay que aprovechar esta plataforma para que la conversación continúe. Esto va a marcar un punto y aparte. El movimiento no se va a detener", ha advertido.

La denuncia contra el acoso sexual también se ha verbalizado desde el escenario de los premios a través de Oprah Winfrey, que ha convertido su discurso de aceptación del premio Cecil B. DeMille, que por primera vez recibe una mujer afroamericana, en un alegato contra el acoso.

Angelina Jolie, Jessica Chastain, Alicia Vikander, James Franco, Meryl Streep, Hugh Jackman, Chris Hemsworth, Jessica Biel, Justin Timberlake, Catherine Zeta-Jones, Dakota Johnson, Emma Watson, Ricky Martin, Natalie Portman, Rita Moreno... todos optaron por el negro para esta ocasión.

La campaña también tuvo eco en redes sociales a través de la etiqueta #whywewearblack, que solicita "igualdad en todas las industrias, seguridad para todos los trabajadores e inclusión de todas las mujeres y las personas marginadas".

Artistas y activistas

El activismo y la lucha por la igualdad fueron un paso más allá con la decisión por parte de varias actrices de invitar al evento a activistas en diferentes frentes. Así, Emma Stone acudió acompañada por la célebre Billie Jean King, la extenista a la que encarna en la cinta 'Battle of the Sexes' y fundadora de la Asociación Femenina de Tenistas Profesionales (WTA), mientras que Susan Sarandon apareció junto a la periodista puertorriqueña Rosa Clemente . Meryl Streep eligió como invitada a Ai-jen Poo, directora de la National Domestic Workers Alliance.

Por su parte, Michelle Williams hizo acto de presencia junto a Tarana Burke, fundadora del movimiento #MeToo, y Laura Dern apostó por la abogada Mónica Ramírez, cofundadora del grupo Alianza Nacional de Campesinas. Y Emma Watson apareció junto a Marai Larasi, directora ejecutiva de Imkaan, grupo en defensa de los derechos de mujeres negras, y copresidenta de End Violence Against Women Coalition.

A la iniciativa también se sumaron Shailene Woodley junto a Calina Lawrence, miembro de la tribu india Suquamish, y Amy Poehler con Saru Jayaraman, presidenta de ROC Action, en apoyo a trabajadoras de Nueva York afectadas por los atentados del 11 de septiembre de 2001.