La Guardia Civil vuelve a calentar Twitter con la foto de uno de sus agentes

Lo ha vuelto a hacer. La Guardia Civil es, de nuevo, la sensación de las redes sociales por la publicación de la fotografía de uno de sus agentes. Al parecer, tras el éxito que tuvo la primera publicación de este tipo, donde aparecía el cántabro Jorge Pérez Diez, el instituto armado ha decidido continuar con una campaña que se dedica a reforzar la labor del cuerpo y, claro está, alegrar la vista de las usuarias femeninas con imágenes de guardias civiles 'buenorros'.

"Siempre fiel a su deber, sereno en el peligro, y desempeñando sus funciones con dignidad, prudencia y firmeza, será más respetado que el que con amenazas solo consigue malquistarse con todos", se puede leer en el tuit que ha difundido este domingo, 8 de julio, la Guardia Civil en su cuenta oficial de Twitter.

Siempre fiel a su deber, sereno en el peligro, y desempeñando sus funciones con dignidad, prudencia y firmeza, será más respetado que el que con amenazas solo consigue malquistarse con todos



Cartilla del Guardia Civil, 1845



Tu protección, nuestra razón de ser pic.twitter.com/7tXrsc2W5v — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 8 de julio de 2018

Sin embargo, y como era de esperar, no es precisamente el mensaje lo que ha propiciado el éxito de la publicación, sino más bien la fotografía del guardia civil que han usado para ilustrarlo, y del cual, seguramente, no se tardará mucho en conocer la identidad.

La publicación cuenta ya con más de 1.300 'me gustas' y con una multitud de comentarios del estilo: "Yo encantada de encontrármelo un día y que me pregunte si me he perdido" o "¿A dónde hay que ir para que este señor me ponga una multa?".

Yo encantada de encontrármelo un día y que me pregunte si me he perdido 😂😂😂 — Ana María Pérez 🇪🇺 (@ann020912) 8 de julio de 2018

A dónde hay que ir para que este señor me ponga una multa?😍 — Luna✾Galla (@lunagalla) 8 de julio de 2018