Gustavo González da la cara en 'Sálvame' tras su detención: 'Estoy convencido de que no hay nada irregular'

Gustavo González ha dado la cara esta tarde en 'Sálvame' para aclarar todos los detalles sobre su detención, producida el pasado miércoles 3 de octubre. El colaborador ha confirmado la información que adelantaba esta mañana una revista del corazón, la cual desvelaba su implicación en una trama liderada por un policía que le proporcionaba información sobre famosos. "Me imputan revelación de secretos", ha explicado.

González ha charlado con Jorge Javier Vázquez al inicio del programa sobre este asunto y ha asegurado que se encuentra con la conciencia muy tranquila. "Ha sido todo desproporcionado y hay bastantes imprecisiones en lo que se ha comentado hasta ahora. Hubo una detención pero no fue tan traumática como se dice", ha comenzado diciendo el fotógrafo.

Por otro lado, ha reconocido que no ha sentido miedo en ningún momento, pero sí preocupación. "Es el conflicto eterno entre el derecho a la información y otros derechos. Navegamos en esa delgada línea y estoy convencido de que no hay nada irregular, pero hay que respetar la investigación judicial y de la policía", ha declarado el colaborador, que en un primer momento no se podía creer su detención.

"Tengo muchas fuentes y ellos focalizan en un amigo que efectivamente forma parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Consideran que hay que realizar una investigación para ver a dónde lleva esa relación", ha aclarado González, que según la información publicada esta mañana, podría ser condenado a una pena de cárcel de entre uno y cuatro años.