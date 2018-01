Harvey Weinstein, agredido a la salida de un restaurante

La vida del productor Harvey Weinstein ha dado un giro de 180º grados tras las decenas de acusaciones de agresión sexual contra él, y donde antes era recibido con cariño y agradecimiento ahora lo es con descalificaciones y bofetadas.

Según el portal TMZ, el fundador de The Weinstein Company ha estado este martes disfrutando de su cena en un restaurante ubicado en el lujoso centro vacacional de Paradise Valley en Arizona.

Alta tensión

En un momento dado, un hombre identificado como Steve le ha pedido hacerse un foto con él. Weinstein ha rechazado la propuesta "violentamente", según ha explicado el propio Steve a TMZ, aunque el dueño del local le desmiente y afirma que el productor ha rehusado el ofrecimiento con educación. Una vez que ha terminado la cena y el productor se ha levantado para irse, Steve le ha agredido.

Según TMZ, Steve ha "bebido bastante" y, al ver que Weinstein se ha ido del restaurante, se ha acercado a él y le ha gritado: "Eres un pedazo de mierda por lo que le has hecho a esas mujeres". Justo después, mientras el magnate ha tratado de salir del restaurante, Steve le ha abofeteado en el rostro en dos ocasiones.

El ataque ha sido grabado en vídeo porque, justo antes de ir tras Weinstein, el agresor le ha dicho a un amigo que encendiera su móvil y estuviera atento a lo que iba a ocurrir. A pesar de lo ocurrido, el agredido ha declinado denunciar los hechos a la policía y ha abandonado el restaurante.

Terremoto en Hollywood

El caso Weinstein ha conmocionado a Estados Unidos y ha animado a numerosas víctimas del mundo del espectáculo y de la esfera política a denunciar casos de abusos y acoso sexual, algo que ha inspirado movimientos como el Me Too o el más reciente Time's Up, para animar a las víctimas a seguir denunciando las agresiones.

En las últimas semanas, varios medios han ubicado a Weinstein, de 65 años, en un centro de rehabilitación llamado The Meadows, en Arizona, un centro que dispone de programas especiales para tratar la adicción sexual.

Así mismo, el otrora pez gordo de Hollywood ha sido despedido de la compañía de cine que fundó (The Weinstein Company) y de la Academia de Hollywood, además de tener una investigación judicial en marcha por una presunta violación cometida el pasado año.