Hiba Abouk: "Yo nunca me he sentido acosada"

Cuando esta mujer habla, parece que detiene el tiempo. Ayer, Hiba Abouk apareció en la gala de los Goya entregando un premio con un vestido de su amigo el diseñador de origen tunecino Azzedine Alaïa, fallecido el pasado noviembre en París. Y el viernes también estuvo en el homenaje que le rindió a este escultor de la moda la pasarela 080 en su clausura. Allí sus ojos verdes volvieron a hacerse agua.

¿Recomienda la exposición que le han dedicado a Alaïa en París? Por supuesto. Estuve el día de la inauguración y volví la semana pasada. El vestido que lucí en los premios Goya era mi homenaje póstumo también. Es increíble ver en esta retrospectiva cómo amaba ese hombre a las mujeres y cómo conocía el cuerpo femenino. Y también cómo amaba el arte, porque cada pieza en sí es como una obra. Ves expuestos esos vestidos y son como esculturas. Y no te cuento si los llevan puestos. Te sientan genial. Me alegro de que su legado siga ahí. Y que la firma siga gracias a sus ayudantes.

¿Cómo era su relación con él? Los dos somos de origen tunecino y cuando nos conocimos eso nos unió mucho. El verano pasado estuvimos de vacaciones en Túnez juntos. Su estudio en el Marais está justo a seis metros andando de mi casa en París. Me acogió muy bien y muchas veces comíamos o cenábamos juntos y acabábamos tomando vodka, que le encantaba. Escuchábamos música árabe y veíamos vídeos de danza oriental. Su casa siempre estaba llena de gente interesante. Ha sido una gran pena para todos los amigos.

¿Cómo es su vida en París? Muy tranquila. Aunque en realidad estoy pasando más tiempo en Madrid. En París he tenido la oportunidad de conocer a muchos artistas y de ver mucho arte. Es que ahora estoy en un momento muy tranquilo de mi vida, no sé por qué. Quizá porque se te ha muerto un amigo y te das cuenta de que la vida a lo mejor son también otras cosas. Y que hay que cuidarse y cuidar de los amigos.

¿Qué le parece que en los Goya se pida mayor presencia femenina también en la industria del cine? Excelente. Aunque lo mejor sería no tener que hacerlo, la verdad.

¿Usted ha sufrido acoso? [Con el semblante serio] No, no. Yo no he sufrido ningún caso de acoso.

Ha retuiteado un artículo de Isabel Coixet en el que la cineasta explica que ojalá el movimiento #MeToo no se quede solo en un 'hashtag'. Exacto. Secundo todo lo que dice de arriba abajo. Y espero que de verdad nos comprometamos todas.



¿Satisfecha de su experiencia en Francia? Sí. Me fui por motivos profesionales. Hablo francés como lengua materna, mi meta era hacer alguna película en francés y nada más llegar el año pasado rodé una película que se estrenará a finales de este año.

Mucha gente la recuerda aún por 'El Príncipe' y ya ha pasado tiempo. Cuatro años. Pero eso es una maravilla y un regalo.

¿Hará otra serie? Pues tenía la promesa de no hacer una serie en mucho tiempo, pero creo que voy a aceptar algo que me han propuesto. Y no digo más.

¿Y alguna película? Pues sí. Voy a rodar una película este verano. Es una coproducción de Morena Films hispano-china. Y ahí estaré con Álex García.

¿Y volverá a desfilar? No. Lo hice con Andrés Sardà puntualmente. Y mis dos amigos diseñadores, David Delfín y Azzedine Alaïa, han muerto.