La hija no querida de Steve Jobs publica sus memorias

El título ya da idea de por dónde van los tiros. 'Small Fry' se traduciría como "niña mocosa" o "insignificante". Esa niña es hoy una mujer de 40 años y el título corresponde a un libro de memorias. Las de Lisa Brennan-Jobs, la hija del Steve Jobs, el fundador de Apple, que negó su paternidad durante años y que se comportó con ella "de forma fría, incluso cruel", aunque ella asegura entender sus razones. Y haberlo perdonado.

La revista 'Vanity fair' ha adelantado algunos fragmentos del libro que dan ida de la compleja personalidad de Jobs, fallecido a causa de cáncer de páncreas en octubre del 2011. Una persona admirada por sus logros, pero a la vez capaz de ser despiadado con quienes le rodeaban y con un marcado carácter antisocial.

Según Brennan-Jobs, ella consiguió acercarse a su padre con el paso de los años, pero nunca llegaron a tener una relación cariñosa. "Cuando en el colegio me preguntaban quién era mi, respondía orgullosa: 'Es famoso. Inventó el ordenador personal. Vive en una mansión y conduce un Porsche descapotable. Compra uno nuevo cada vez que se lo arañan". Con este libro, ha explicado en una entrevista a 'The New Jork Times', solo busca, asegura, buscar el alivio a la vergüenza que sintió de niña.

While I'm overjoyed by how people seem to be receiving the excerpt, I do worry some (especially if they read excerpts of the excerpt) might buy the book expecting a tell-all rather than a coming-of-age story about a girl and her family in California.https://t.co/IS7MkciOWb pic.twitter.com/JF96XhkziH