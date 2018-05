El hijo adoptivo de Woody Allen sale en defensa de su padre

Las denuncias que acusaban al cineasta Woody Allen de abusos sexuales por parte de su hija Dylan han dado ahora un nuevo giro después de que Moses Farrow, uno de los hijos adoptivos del cineasta, niegue que su padre abusara de su hermana y asegura que todo se debe a una venganza de su madre, Mia Farrow, a la que acusa de malos tratos.

Moses Farrow, de 40 años, adoptado en 1980 por Mia Farrow y luego, en 1992, por Woody Allen, ha vuelto a poner en tela de juicio las acusaciones de su propia hermana, Dylan, que aseguró hace cuatro años en el diario 'The New York Times' que el director abusó de ella sexualmente en agosto del 1992, cuando apenas tenía 7 años. Unas acusaciones similares a las que hizo su ya exmujer, Mia Farrow, en 1992 en medio de la batalla judicial por la custodia de sus hijos, aunque nunca fuera condenado por ello.

Woody nunca abusó de mi hermana

"Soy una persona que se mantiene en el ámbito privado y no estoy interesado en despertar la atención pública, pero por los increíbles ataques a mi padre Woody Allen, siento que no puedo estar más en silencio mientras es condenado por algo que no cometió", comienza la extensa carta. Y añade: "Por supuesto que Woody nunca abusó de mi hermana. Ella le quería y esperaba con ganas que él nos visitara. Dylan nunca se escondió de mi padre hasta que nuestra madre logró crear un ambiente de miedo y odio hacia él", ha escrito en un largo texto en su blog personal.



PUBLICIDAD



inRead invented by Teads

Moses, un hombre casado que trabaja como terapeuta familiar en el estado de Masachusetts, asegura que el día de los supuestos hechos, tres adultos estuvieron presentes con Woody Allen en la casa de Mia Farrow en Connecticut. Moses alega que la cara oculta de Mia, de la que se distanció hace años, tiene más que ver con la manipulación y el abuso físico y psicológico de sus 14 hijos, biológicos y adoptivos, algunos de ellos con diferentes discapacidades, que con la imagen de madre de familia feliz que siempre intentó proyectar en los medios de comunicación.

"Vivir bajo el mismo techo de mi madre era imposible si no hacías exactamente lo que ella decía. No importaba cuan difícil o cuestionable era lo que te pedía, había que hacerlo". Según él, golpeaba regularmente a algunos de ellos y no dudaba en arrastrarlos por el suelo y encerrarlos en un baño o en un armario.

De la misma forma, Moses cree que su madre también le lavó el cerebro a Ronan Farrow, el periodista de 'The New Yorker' que destapó el escándalo de Harvey Weinstein, para vender una imagen negativa de Allen en los medios de comunicación.

La respuesta de Dylan

En respueta a estas duras declaraciones, vía Twitter, Dylan ha señalado: "Como ya dije la última vez que [Moses] hizo estas acusaciones, este es un intento de desviar la atención de una acusación creíble hecha por una mujer adulta y que trata de poner en entredicho a mi madre, que si algo ha hecho es apoyarme a mis hermanos y a mí. [Las acusaciones de Moses] son fácilmente refutables, contradicen años de declaraciones suyas previas, son especialmente dolorosas para mí personalmente y son parte de un intento más amplio de desacreditarme y de desviar la atención de mi agresión. Mi hermano es una persona con problemas. Siento muchísimo que está haciendo esto".