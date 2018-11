La historia de Rick Grimes de 'The walking dead' continuará en varias películas

Tras nueve temporadas como protagonista de la exitosa serie 'The walking dead', Andrew Lincoln se despidió de la serie en el capítulo que ayer se emitió en EEUU y esta noche se podrá ver en España a través de Fox. Para los fans de la serie, no era ningún secreto y solo quedaba saber cuál era el final que le iba a dar el canal de televisión AMC a una de sus principales estrellas.

Y es que la despedida del personaje que interpreta Andrew Lincoln, Rick Grimes, no fue un 'adiós' sino un 'hasta luego'. En cuanto terminó el quinto capítulo de la novena temporada, AMC ha anunciado un proyecto que consta de "múltiples películas" centradas en el futuro del 'sheriff' Rick Grimes y que permitirán continuar la historia como un 'spin-off' individual según 'Variety', una prestigiosa revista especializada en entretenimiento.

Esta producción lleva tiempo en los planes de AMC Studios Original Films y así lo explican movimientos como la salida de Lincoln de la serie o cuando Scott M.Gimple dejó su puesto de 'showrunne'r a Angela Kang para convertirse en jefe de contenidos de 'The walking dead'. La idea surgió entre una conversación entre Gimple y Lincoln durante la cuarta temporada y como solución a la salida del personaje de Rick de la serie. Las películas pemitirán al actor ver más a su familia, que vive en Reino Unido, sin la necesidad de desvincularse de la franquicia.

Gimple, productor y guionista, se encuentra ahora mismo centrado en el proyecto de las películas y ha anunciado que trabajan en tres, pero que son flexibles en cuanto al número de producciones y que la primera empezará a grabarse a principios del 2019. Bajo la promesa de que hay mucho por contar, Gimple adelantó que las películas van a empezar con una épica nueva y que "servirán como una evolución de lo que ya hemos hecho en la serie, con la magnitud y escala de una película. Queremos explorar un nuevo terreno, contar historias diferentes, pero todas ellas dentro del mismo universo que nos ha conquistado durante la última década".

El objetivo de las películas, que serán directamente emitidas en el canal de pago, es continuar la historia inacabada del personaje y a su vez expandir el 'The Walking Dead (TWD) Cinematic Universe', cuyo objetivo es ampliar la marca de la serie por las distintas plataformas. Gimple afirma que el proyecto todavía no está definido, pero que contará con especiales y nuevas series, además de reencuentros de algunos personajes y también la aparición de nuevos mundos por descubrir.Este anuncio ha dividido el corazón de los fans de la serie: Por un lado, podrán seguir disfrutando de Rick Grimes en una nueva línea narrativa de otro género y, por otro, está la sensación generalizada de que la cadena ha jugado con las expectativas de los fans en un momento en el que la popularidad de la serie no es la mejor. Tras la salida de Lincoln, será Norman Reedus, intérprete que da vida a Daryl Dixon, el principal protagonista de la serie.