La histórica llamada de Isabel Pantoja a 'Sálvame': "No hay 'ceros' para sentarme en esa cadena"

'Sálvame' ha vivido un momento histórico de la historia de la televisión durante la tarde de este viernes. Isabel Pantoja ha entrado en directo en el programa de las tardes de Telecinco para hablar de su hija Isa Pantoja, asegurando que no la vio y que no supo que iba a participar en 'GH VIP 6' hasta hace unas semanas: "No tengo ningún tipo de problema con que ella esté un reality siempre y cuando no le perjudique.(...)Estoy contenta de que esté ahí porque así sé dónde está mi hija".

Isabel Pantoja, una madre desesperada y muy preocupada por su hija que ya no puede más llama a @salvameoficial y se derrumba hablando del calvario que vive día a día #revipviendo — Sálvame Oficial (@salvameoficial) 14 de septiembre de 2018

¡MUY FUERTE! Isabel Pantoja: "Estoy contenta de que esté ahí porque así sé dónde está mi hija" #revipviendo — Sálvame Oficial (@salvameoficial) 14 de septiembre de 2018

"Quiero dejar claro que Cantora es mi hogar y que me vine a Madrid por mi hija para meterla en un colegio interno pero a esa persona que tiene al lado se le escapó del colegio y tenía 14 años. Yo vine a Madrid por ella y nos trasladamos por ella", aseguró la tonadillera durante su intervención telefónica.